Do tej pory Hiszpanie byli bezbłędni w 1/2 finału mistrzostw świata oraz Europy i jeśli tylko grali w tej fazie turnieju, zawsze cieszyli się z awansu do finału.



Tak było w pięciu poprzednich przypadkach. Tym razem piłkarze "La Roja" nie zdołali utrzymać świetnej passy.





Włochy - Hiszpania. Zdecydowały rzuty karne

Po upływie regulaminowego czasu gry remisowali z Włochami 1-1. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a w serii rzutów karnych lepsza była Italia, zwyciężając 4-2.





