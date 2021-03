Robert Ivanov z Warty Poznań i Albin Granlund ze Stali Mielec zostali powołani do reprezentacji Finlandii na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Ukrainą w eliminacjach mistrzostw świata Katar 2022, a także na mecz towarzyski ze Szwajcarią.

Dla Roberta Ivanova to pierwsze powołanie do reprezentacji Finlandii od czasu, gdy jest piłkarzem Warty Poznań. Wcześniej obrońca rozegrał dwa mecze w reprezentacji Finlandii jeszcze jako gracz FC Honka. Na początku 2019 roku wystąpił przeciwko Szwecji (1-0) i Estonii (1-2) w meczach towarzyskich.

Z kolei Albin Granlund ze Stali Mielec ma już większe doświadczenie w reprezentacji kraju - do tej pory zagrał w niej 18 razy. Obaj przedstawiciele Ekstraklasy mają duże szanse, by załapać się do kadry na mistrzostwa Europy. Na najbliższe zgrupowanie selekcjoner Finlandii zaprosił bowiem tylko 25 piłkarzy. Kadry na turnieje mistrzowskie liczą 23 graczy, choć ze względu na pandemię, nie można wykluczyć, że UEFA pozwoli je poszerzyć w przypadku tegorocznego Euro.





Reprezentacja Finlandii z przedstawicielami Ekstraklasy na Euro?

Reprezentacja Finlandii w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 zmierzą się z Bośniakami, których podejmą 24 marca w Helsinkach. Cztery dni później zagrają we Lwowie z Ukrainą. Ponadto, 31 marca czeka ich jeszcze towarzyskie spotkanie ze Szwajcarią w St. Gallen.

Przypomnijmy, że Finlandia pierwszy w historii zakwalifikowała się do finałów mistrzostw Europy - w grupie eliminacyjnej zajęła drugie miejsce za Włochami, a przed Grecją, Bośnią i Hercegowiną, Armenią oraz Liechtensteinem. W czerwcu tego roku zagra na Euro w grupie z Danią, Rosją i Belgią.

Bartosz Nosal