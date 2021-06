To był ostatni sprawdzian mistrzów świata przed startem Euro 2020. Francuzi trafili do "grupy śmierci", gdzie ich rywalami będą m.in. broniący tytułu Portugalczycy i Niemcy.

We wtorek gospodarze rzucili się od razu do ataku, ale dość długo nie potrafili strzelić pierwszego gola. Bardzo groźnie było w 27. minucie, kiedy akcję na lewej stronie zaczął Antoine Griezmann, podał do Kyliana Mbappe, który próbował ograć rywala, piłka po odbiciu trafiła do Karima Benzemy, a ten od razu zagrał do napastnika PSG. Mbappe jednak przegrał pojedynek z bułgarskim bramkarzem i nie wiadomo, czy nie był na spalonym.



"Trójkolorowi" wyszli na prowadzenie w 29. minucie. Mbappe chciał dogrywać, odbita piłka poleciała do Griezmanna, ten złożył się do przewrotki, a futbolówka jeszcze po głowie Iwajły Czoczewa wpadła do siatki.

Jeszcze w pierwszej połowie z powodu kontuzji murawę Stade de France opuścił Karim Benzema. Szerzej o tej sytuacji piszemy tutaj .



Z kolei w 40. minucie, już po zmianie, mogło być 2-0. Paul Pogba zagrał podanie za plecy obrońców do Mbappe, który wystawił piłkę nadbiegającemu Griezmannowi, ale strzał napastnika Barcelony sparował nad poprzeczkę Daniel Naumow.



Potem jeszcze problem miał Mbappe, który po starciu z rywalem krwawił z nosa, jednak na szczęście dla mistrzów świata, gwiazda PSG mogła kontynuować grę po interwencji medycznej.



Francuzi po zmianie stron próbowali podwyższyć rezultat, ale długo bez powodzenia. Natomiast Bułgarzy jedyną groźną okazję stworzyli w 80. minucie. Dymitar Iliew zagrał z prawej strony do Birsenta Karagarena, który strzelił obok bramki.



Olivier Giroud razy dwa

Gospodarze zadali drugi cios trzy minuty później. Z prawej strony dośrodkował Benjamin Pavard, a Giroud z bliska skierował piłkę do siatki. Ten sam napastnik ustalił wynik meczu w 90. minucie, wykorzystując dogranie Wissama Ben Yeddera.

Giroud ma już w kadrze 46 goli.

Francja - Bułgaria 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Griezmann (29.), 2-0 Giroud (83.), 3-0 Giroud (90.).

Francja: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez (46. Digne) - Kante (65. Lemar) - Pogba, Tolisso (84. Sissoko) - Griezmann (66. Dembele) - Mbappe (84. Ben Yedder), Benzema (41. Giroud).



Bułgaria: Naumow - Božikow, Antow, P. Christow, Turicow (71. Karageren) - Jankow (71. A. Christow), Krajew (58. Cwetanow), Čočew (52. Witanow), I. Ilijew - Despodow (58. D. Ilijew), A. Ilijew (58. Minčew).

