Mecz Francji z Niemcami miał być hitem pierwszej kolejki fazy grupowej. Mecz jednak nieco rozczarował, głównie przez dość przeciętną postawę niemieckiej kadry, która długimi fragmentami po prostu nie dawała sobie rady ze znakomicie funkcjonującą niemiecką machiną. Jednym z głównych architektów zwycięstwa "Trójkolorowych" był Paul Pogba, na którego dość nietypowy sposób próbował znaleźć Antonio Ruediger.





W pewnym momencie, kiedy Niemcy przegrali już 0-1, niemiecki defensor podszedł do tyłu swojego rywala i próbował go ugryźć w plecy. Potem zaczął łapać go w okolicach klatki piersiowej, na co Pogba zareagował ze zrozumiałym oburzeniem. Sędzia nie zdecydował się jednak na ukaranie Ruedigera. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery i fotografów, co może oznaczać, że UEFA w jakiś sposób na to jeszcze zareaguje.



KK

Zdjęcie Antonio Ruediger i Paul Pogba /Matthias Hangst /PAP