Holandia - Czechy na Euro 2020. Czerwona klątwa "Oranje" znów dała znać o sobie

Euro 2020

Ta historia to prawdziwy futbolowy thriller. W turniejach o mistrzostwo Europy piłkarze reprezentacji Holandii zobaczyli do tej pory cztery czerwone kartki. Za każdym razem działo się to wtedy, gdy w drużynie przeciwnej grali Czesi!

