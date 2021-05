Hiszpanie "podkradli" gracza Francuzom tuż przed Euro

Choć roszady zawodników zdarzają się niemal wyłącznie w piłce klubowej, to również i w reprezentacjach, szczególnie przed dużymi turniejami, czasem dochodzi do takich ruchów. Tak właśnie stało się w przypadku Aymerica Laporte'a, który otrzymał właśnie hiszpańskie obywatelstwo i będzie reprezentował na Euro 2020 właśnie to państwo zamiast Francji, w której barwach grał w drużynach młodzieżowych.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna Strona Białej Gwiazdy - Odcinek 31 (Gość: Franciszek Smuda). Wideo INTERIA.TV

Obrońca Manchesteru City urodził się w Agen w Nowej Akwitanii, ale ma korzenie baskijskie. Właśnie dzięki temu mógł kiedyś występować w zespole Athletic Bilbao, z którego przeniósł się do Premier League. Laporte od początku kariery reprezentował jednak barwy Francji i zaliczył w młodzieżowych kadrach tego kraju w sumie 51 występów.





Euro 2020: szansa dla Laporte'a

Reklama