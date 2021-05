Choć sytuacja związana z pandemią koronawirusa wciąż jeszcze nie została w pełni opanowana, to Europa wraca powoli do normalności. Takie nadzieje mają przynajmniej piłkarscy kibice, którzy liczą, że zbliżające się Euro będą mogli zobaczyć z wysokości trybun. Z angielskiego rządu płyną nawet doniesienia o tym, że podczas finału Wembley będzie mogło zapełnić się do ostatniego miejsca.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Animucki dla Interii: Przekazaliśmy klubom ponad dwa miliony złotych na testy. Wideo TV Interia