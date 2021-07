Będziemy świadkami powtórki z historii? To znamienne, że Anglicy po raz pierwszy strzelili cztery bramki w fazie pucharowej dużej imprezy od MŚ 1966 r., gdy sięgnęli po tytuł, pokonując w finale Niemców.

Rzym na medal: błyskawiczne testy dla wszystkich

Już z czasów Franka Dolasa do języka polskiego przemycone zostały z włoskiego "Mamma mia" i "bordello". W przeciwieństwie zwłaszcza do tego drugiego hasła Rzym pokazał, jak w dobie pandemii bezpiecznie przeprowadzić mecz z udziałem kibiców i to niemal z całej Europy, bo na ostatni ćwierćfinał stawili się fani futbolu nie tylko z obu zainteresowanych państw.

Na korcie w Parku Olimpijskim, gdzie Agnieszka Radwańska w 2008 r. osiągnęła ćwierćfinał, zorganizowano centrum testów antygenowych. Każdy mógł musiał je przejść, wynik otrzymywał po kwadransie od badania.

Na dwie godziny przed meczem pod Stadio Olimpico lepiej zorganizowali się Ukraińcy i w promieniach zachodzącego słońca urządzili sobie fetę. Jeszcze nie przeczuwali, że to dla nich ostatnie momenty radości tego dnia.

Szybkie prowadzenie - Sterling do Kane’a

Ukraińcy jeszcze nie zdołali wyprowadzić piłki na połowę rywala, a już musieli wyjmować piłkę z siatki. Raheem Sterling bezkarnie wbiegł przed pole karne i zagrał prostopadle do Harry’ego Kane’a, którego wpuścił za plecy Serhij Krywcow, chcąc łapać rywala na spalonego, podczas gdy jego koledzy zostali z tyłu. Dla najlepszego snajpera Anglików wygranie pojedynku z Gieorgijem Buszczanem było chlebem powszednim, tym bardziej, że bramkarz Ukrainy zbyt późno wyszedł z linii bramkowej i jeszcze zatrzymał się w pół drogi.

Przegubowiec Szewczenki nie zadziałał

Chcąc zatrzymać groźnych na skrzydłach Sterlinga i Jadona Sancho Andrij Szewczenko zaparkował we własnym polu karnym pięcioosobowy przegubowiec. Efekt był jednak odwrotny w stosunku do zamierzonego. Wyspiarze i tak robili, co chcieli na flankach, a Ukraińcy, z deficytem piłkarzy w drugiej linii musieli ryzykować rozgrywanie we własnym polu karnym. O ile tylko udało im się odzyskać piłkę, co zdarzało się raz na ruski rok.

Jedyną, a właściwie pół sytuacji w I połowie miał Roman Jaremczuk, który po stracie Anglików (nieporozumienie Walkera ze Stonesem) celował w bliższy róg, gdzie czujnie interweniował Jordan Pickford.

Tymczasem Wyspiarze mogli, a nawet powinni prowadzić dwubramkowo. Po przechwycie i akcji Luke’a Shawa świetnej okazji nie wykorzystał jednak Sancho.

Nie minęła minuta drugiej połowy, a światło nadziei Ukraińcom zgasił Harry Maguire. Po podaniu z rzutu wolnego Shawa wygrał walkę powietrzną z Mykołą Matwijenką i z pięciu metrów zagłówkował do siatki.

Ukraińcy próbowali zagrać odważniej, ale bardzo szybko dali się skontrować. Jak na podwórku: Sterling podeszwą oddał do Shawa, ten miał czas i miejsce, by dośrodkować, a niekryty na piątym metrze Kane posłał piłkę między nogi Biszczana.

Szewczenko machnął ręką na bezradność defensywy

Widząc, z jaką łatwością Anglicy strzelają bramki, nie wytrzymał Szewczenko i mimowolnie machnął ręką na swoich podopiecznych.

Z kolei Gareth Southgate mógł ze spokojem oszczędzić tych, którzy nabiegali się najwięcej. W pierwszej kolejności dał odetchnąć Declanowi Rice’owi.

Jeśli już wreszcie coś udało się obronić Buszczanowi, jak bombę Kane’a z 62. min, to zaraz wpuszczał bramkę po kolejnym rzucie rożnym. I nie było w tym żadnej jego winy. Po podaniu Mounta w kierunku bliższego słupka nikt nie pofatygował się, żeby przypilnować Jordana Hendersona, więc ten z bliska, strzałem głową podwyższył na 0-4.

Czterobramkowe prowadzenie w pełni zadowoliło Wyspiarzy. Wrzucili na luz, a trener Southgate wpuścił kolejnych rezerwowych, w tym Marcusa Rashforda.

Boniek i wierchuszka UEFA na trybunie honorowej

W loży VIP Stadio Olimpico nie mogło zabraknąć szefa PZPN-u i wiceprezydenta UEFA Zbigniewa Bońka. Był także szef Europejskiej Unii Piłkarskiej Aleksander Czeferin i niemal cały Komitet Wykonawczy. Co ciekawe, Boniek przewidział wysoką wygraną Wyspiarzy. - Będzie 4-0, 4-1 dla Anglii - powiedział przed meczem Interii.

Ukraina - Anglia 0-4 (0-1)

Bramki: 0-1 Hary Kane (4. z podania Sterlinga), 0-2 Harry Maguire (46. głową z podania Shawa), 0-3 Kane (50. głową z podania Shawa), 0-4 Jordan Henderson (63. głową z podania Mounta).

Ukraina: Buszczan - Zabarnyj, Krywcow (35. Cygankow), Matwijenko - Karawajew, Sydorczuk (64. Makarenko), Zinczenko, Mykołenko - Szaparenko - Jaremczuk, Jarmołenko.

Anglia: Pickford - Walker, Stones, Maquire, Shaw (64. Trippier) - Sancho, Rice (57. Henderson), Mount, Philips (64. Bellingham), Sterling (64. Rashford) - Kane (73. Calvert-Lewin).

Ze Stadio Olimpico Michał Białoński