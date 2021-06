Spotkanie z aktualnymi mistrzami świata miało iście szalony przebieg. Dość powiedzieć, że Szwajcarzy od 15. minuty prowadzili 1-0, a tuż po przerwie egzekwowali rzut karny. Nie wykorzystali go jednak, a po chwili... przegrywali 1-2. Kiedy przepięknym golem na 1-3 popisał się Pogba wydawało się, że losy awansu są przesądzone.

Ambitni gracze Petkovicia doprowadzili jednak do remisu, a następnie przetrwali dogrywkę. O wszystkim decydowały rzuty karne, które dotąd były ich przekleństwem. Nigdy bowiem na dużym turnieju (mistrzostwa Europy/świata) nie udało im się wygrać konkursu "jedenastek". Aż do poniedziałkowego wieczoru.



Pięciu Helwetów egzekwowało swoje próby bezbłędnie. Ostatni z Francuzów - Mbappe nie zdołał jednak pokonać Sommera. Awans do ćwierćfinału i jednocześnie przełamanie klątwy stały się faktem. O półfinał Szwajcarzy zagrają z Hiszpanią.



TC

