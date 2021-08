To wyróżnienie jest wyrazem hołdu dla wszystkich, którzy wnieśli największy wkład w pomoc udzieloną Eriksenowi. Przypomnijmy. Pomocnik Duńczyków już w pierwszym meczu tego zespołu na Euro 2020, 12 czerwca z Finlandią w Kopenhadze, doznał zatrzymania akcji serca i upadł na murawę. Dzięki szybkie reakcji zespołu medycznego i profesjonalnemu leczeniu w nagłych wypadkach zawodnik został reanimowany jeszcze na boisku i teraz jest w drodze do pełnego wyleczenia. Jeśli chodzi o Kjaera to jego zachowanie mocno przyczyniło się do natychmiastowej pomocy koledze z kadry, przy czym kapitan Duńczyków wykazał wyjątkowe zdolności przywódcze, jak przystało na kapitana.

Aleksander Čeferin, prezes UEFA, określił laureatów nagrody, która wyróżnia wybitne osiągnięcia, doskonałość zawodową i wzorowe cechy osobiste - jako "prawdziwych bohaterów Euro 2020".

"To dla mnie prawdziwy zaszczyt wręczyć im nagrodę prezesa UEFA. W tym roku ta nagroda wykracza poza piłkę. Służy jako ważne i wieczne przypomnienie o tym, jak cenne jest życie i stawia wszystko w naszym życiu w innej perspektywie" - dodał.



"Chciałbym podziękować Mortenowi (Skjoldagerowi), Mortenowi (Boesenowi) i zespołowi medycznemu, którzy pomogli mi na Parken 12 czerwca. Wykonaliście fantastyczną pracę i uratowaliście mi życie. Również wielkie podziękowania dla mojego przyjaciela i kapitana Simona oraz moich kolegów z duńskiej drużyny za wsparcie, zarówno 12 czerwca, jak i później. Dziękuję wszystkim fanom, którzy wysłali wiadomości do mnie i mojej rodziny. To wiele znaczy i dało nam siłę i wsparcie. Dziękuję Wam" - przekazał sam Eriksen, który na początku sierpnia ostatnio odwiedził kolegów z Interu Mediolan, gdzie występował do tej pory.



Laureaci nagrody prezesa UEFA 2021:

zespół medyczny na miejscu

Mogens Kreutzfeldt (główny lekarz)

Frederik Flensted (kierownik medyczny stadionu)

Anders Boesen (lekarz ratunkowy na boisku)

Peder Ersgaard (sanitariusz)

lekarze UEFA

Jens Kleinefeld

Walentin Wielikow

duński zespół medyczny

Morten Skjoldager (fizjoterapeuta towarzyszący lekarzowi zespołu)

Morten Boesen (główny lekarz)

Simon Kjaer (kapitan reprezentacji)

