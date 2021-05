Euro 2020. Sergio Ramos skomentował sensacyjny brak powołania do reprezentacji Hiszpanii

Ramos ma za sobą trudny sezon, podobnie jak cały Real Madryt, który wprawdzie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów i do samego końca walczył o mistrzostwo, ale kończy rozgrywki bez jakiegokolwiek trofeum.



"Królewscy" musieli radzić sobie nie tylko z rywalami, ale i z ogromną falą kontuzji. Jej ofiarą padł także Ramos, który wystąpił w zaledwie 15 z 38 meczów ligowych.



Mimo to brak powołania dla 35-latka na Euro 2020 to spore zaskoczenie. Sam Ramos skomentował decyzję selekcjonera w emocjonalnym poście w mediach społecznościowych, opisując ostatnie miesiące w niecenzuralnych słowach.



Zobacz, kogo Luis Enrique powołał do reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020 - kliknij TUTAJ



Sergio Ramos nie pojedzie na Euro 2020

- Walczyłem i pracowałem każdego dnia nad ciałem i duszą, aby być maksymalnie gotowym na grę w Realu Madryt i reprezentacji, ale czasami nie wszystko dzieje się po naszej myśli. Boli mnie to, że nie będę w stanie pomóc mojej drużynie i bronić barw Hiszpanii, ale w tym wypadku lepiej odpocząć, by w przyszłym roku znów powrócić do gry - napisał Ramos. - Życzę moim kolegom dużo szczęścia i mam nadzieję, że przed nami wspaniałe Euro. Będę wspierał drużynę z domu jak jeden z kibiców. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich - dodał.



Teraz Ramos ma czas na zastanowienie i podjęcie decyzji w sprawie swojej przyszłości. 30 czerwca wygasa bowiem jego kontrakt z Realem Madryt i wciąż nie wiadomo, w jakim klubie Hiszpan zagra w kolejnej kampanii.



