Euro 2020. Rzym gotowy na rozpoczęcie turnieju

Na inauguracyjnym meczu Włochy - Turcja na Stadionie Olimpijskim w Wiecznym Mieście będzie 14 tysięcy kibiców.

Stolica kraju, który pierwszy w Europie został uderzony przez falę pandemii w lutym 2020 roku, stanęła przed zadaniem organizacji otwarcia opóźnionych mistrzostw w reżimie sanitarnym i na obecnym etapie stopniowego wychodzenia z restrykcji. Będzie to "impreza w maseczkach", bo w całych Włoszech nadal obowiązuje ścisły nakaz ich noszenia, także na zewnątrz.

W Rzymie będzie obowiązywać reżim sanitarny

Spokojny przebieg piątkowego meczu i trzech pozostałych na rzymskim stadionie 16 i 20 czerwca oraz 3 lipca, a także w miejscach gromadzenia się kibiców, to temat obrad lokalnego komitetu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Postanowiono, że stadion zostanie otwarty dla kibiców o godz. 18.00, a więc na trzy godziny przed meczem. Jeszcze wcześniej, bo na pięć godzin przed początkowym gwizdkiem, zamknięty zostanie ruch w tej części miasta. Kibice na trybuny będą wchodzić tunelami wyposażonymi w termokamery. Każda osoba będzie miała zmierzoną w ten sposób temperaturę.

Razem z biletem każdy kibic będzie musiał okazać ważny dowód tożsamości oraz jedno z trzech zaświadczeń: o szczepieniu przeciwko Covid-19 wykonanym co najmniej 15 dni od pierwszej dawki, o wyleczeniu z zakażenia w minionych 6 miesiącach lub o negatywnym wyniku testu z ostatnich 48 godzin. Organizatorzy ostrzegli, że nie zostanie wpuszczony nikt, kto nie spełni tych warunków.

Uwaga służb będzie się koncentrować także na kibicach z zagranicy

Na trybunie trzeba będzie zachować dystans co najmniej jednego metra oraz mieć maseczkę.

Wzmocnione patrole sił porządkowych będą czuwać w alei Fori Imperiali, gdzie zostanie zainstalowany wielki ekran dla kibiców. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa obowiązywać będą w Rzymie przez cały weekend. Uwaga, jak zapowiedziano, ma być skoncentrowana także na kibicach z zagranicy.

Centrum wydarzeń w okolicach Koloseum

Centrum największej w Europie strefy kibica, zaczynającej się w alei koło Koloseum, będzie Piazza del Popolo, u podnóża tarasu widokowego Pincio, jedno z najbardziej malowniczych miejsc w "Wiecznym Mieście". Znajdować się tam będzie wioska piłkarska.

Będzie ona działać od rana w piątek, każdego wieczoru do 23.00, aż do 11 lipca, czyli do finału ME. Powstaną tam małe boiska do piłki nożnej, na których można będzie grać gratis. Zaprezentują się tam również żeńskie drużyny, a także kluby osób niepełnosprawnych. Na scenie będą odbywać się koncerty i występy didżejów.

Na malowniczym tarasie Pincio w parku Villa Borghese działać będzie centrum mediów.

Do strefy na placu będzie mogło wejść ponad tysiąc osób. Przy bramkach będą prowadzone kontrole, a miejsce trzeba wcześniej zarezerwować poprzez aplikację. Także pod wielki ekran na Fori Imperiali dostaną się tylko ci, którzy dokonają rezerwacji.

Zorganizowane zostaną też dodatkowe wydarzenia

Imprezy towarzyszące mistrzostwom organizowane będą w wielu punktach w centrum, na przykład na Piazza San Silvestro i Piazza San Lorenzo in Lucina.

W piątek i sobotę na placu na Kapitolu odbędą się spektakle w formie światło i dźwięk, przedstawiające historię udziału Włoch w europejskich mistrzostwach od 1968 roku.

W Rzymie zapewniają, że miasto jest dobrze przygotowane do Euro 2020

Szef wydziału ds. sportu w zarządzie miasta i nadzwyczajny komisarz do spraw ME Daniele Frongia oświadczył: "To będzie intensywny miesiąc inicjatyw towarzyszących mistrzostwom; miesiąc kultury, sportu, rozrywki, muzyki i widowisk przy pełnym poszanowaniu norm walki z COVID-19".

Zapewnił jednocześnie, że Rzym jest całkowicie przygotowany, by zaoferować turystom, mieszkańcom i kibicom możliwość śledzenia rozgrywek oraz momenty rozrywki i życia towarzyskiego, którego brakowało w ostatnich miesiącach.