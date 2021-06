Euro 2020. Ronaldo o krok od pobicia światowego rekordu bramek w kadrze

Cristiano Ronaldo to zdecydowanie jeden z najbardziej utytułowanych portugalskich sportowców w historii. Piłkarz, który debiut w kadrze narodowej zaliczył w 2003 roku, do długiej listy swoich osiągnięć będzie mógł najprawdopodobniej już niebawem dopisać kolejne - rekord w liczbie goli strzelonych dla reprezentacji.

Ronaldo o dwa gole od napisania historii

Pochodzący z Madery zawodnik po sobotnim meczu z Niemcami ma na swoim koncie 107 goli w narodowych barwach. Brakuje mu więc dwóch trafień, aby zrównać się z Alim Daeim, który dla Iranu w latach 1993-2006 strzelił 109 bramek.



Patrząc po formie Ronaldo, już niebawem będzie mógł się cieszyć z bycia samodzielnym liderem klasyfikacji reprezentacyjnych strzelców. Obecnie piłkarz, grający na co dzień w turyńskim Juventusie, walczy wraz z Portugalią o jak najlepszy wynik na Euro 2020.



Cristiano Ronaldo błyszczy na Euro 2020

19 czerwca "CR7" zmierzył się wraz z kolegami z ekipą niemiecką. Choć w tym starciu zwyciężyli akurat podopieczni Joachima Loewa, (4-2), to Ronaldo zdołał się dopisać raz do listy strzelców, asystował także przy golu Diogo Joty. Portugalski snajper ma na swoim koncie na obecnych ME już trzy bramki i - być może - dopiero się rozpędza.



Szansę na pobicie rekordu Aliego Daeiego będzie mieć już 23 czerwca, choć to zadanie do najłatwiejszych nie będzie raczej należeć. Ekipa kierowana przez Fernando Santosa stanie bowiem naprzeciw mocnej reprezentacji Francji.



Ali Daei: To byłby dla mnie zaszczyt

Sam Ali Daei kilka miesięcy temu wypowiedział się na temat ewentualnego pobicia jego rekordu przez Cristiano Ronaldo. Irańczyk stwierdził wówczas, że byłby to dla niego zaszczyt, gdyby to akurat "CR7" przebił jego strzeleckie osiągnięcie.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo niebawem może stać się najlepszym strzelcem w historii reprezentacyjnego futbolu / Pool AFP/Associated Press/East News / East News

