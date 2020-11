Powrót Zlatana Ibrahimovicia do kadry narodowej jest coraz bliżej. W Mediolanie doszło do spotkania 39-letniego napastnika z trenerem szwedzkich piłkarzy Jannem Anderssonem. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów. Drużyna Trzech Koron jest grupowym rywalem Polaków na ME.

Ibrahimović po raz ostatni w narodowych barwach zagrał w 2016 roku i odszedł po nieudanych mistrzostwach Europy. W reprezentacyjnej koszulce wystąpił w 116 meczach, w których strzelił 62 gole.

"Kiedy Zlatan zasugerował, że myśli o powrocie, nie było na co czekać. Postanowiłem jak najszybciej się z nim spotkać. Jestem zadowolony, że udało się umówić w Mediolanie tak szybko. Postanowiliśmy kontynuować dialog" - powiedział selekcjoner, ale nie ujawnił żadnych szczegółów.



39-letni "Ibra" występuje teraz w Milanie i znowu błyszczy formą. W lidze włoskiej strzelił w tym sezonie 10 bramek i jest liderem klasyfikacji najskuteczniejszych.



Szwecja jest obok Hiszpanii i Słowacji grupowym rywalem Polski w przyszłorocznych mistrzostwach Europy.