Kiedy po kwadransie Portugalia zdobyła pierwszego gola, wydawało się, że Niemców czekają ciężkie chwile. Tymczasem niezrażeni gospodarze pokazali w Monachium koncert gry. Niemiecki walec wręcz rozjechał Portugalię, choć goście wcale nie byli tłem.





Portugalią ukąsiła z szybkością kobry. Co za kontra!

Sam początek zdecydowanie dla Niemców. Ruszyli ostro od pierwszej minuty i już po chwili zdobyli bramkę. W 4. minucie po efektownej zespołowej akcji kapitalnym strzałem nożycami, w ekwilibrystycznej pozycji, popisał się Robin Gosens. Portugalski bramkarz Rui Patricio był bezradny, ale sędzia - po konsultacji z arbitrami VAR - ostatecznie gola nie uznał. Okazało się, że był minimalny spalony.



2. kolejka Euro 2020

2021-06-19 18:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Anthony Taylor STATYSTYKI Portugalia Niemcy 2 4 Posiadanie piłki 42,4% 57,6% Strzały 8 15 Strzały na bramkę 4 11 Rzuty rożne 6 3 Faule 5 15 Spalone 2 1

Niezrażeni Niemcy nie poddawali się, nadal nacierali z pasją i impetem. W pierwszych minutach mieli posiadanie piłki w granicach 80 procent! Wyglądało, że chcą rywali wręcz pożreć, przez moment wydawało się nawet, że Portugalczycy wpadają w lekki popłoch. To były jednak pozory. Po kwadransie obrońcy tytułu rozegrali zabójczą wręcz kontrę. Przejęli piłkę po rzucie rożnym pod własną bramką i rozegranie akcji zajęło im kilka sekund. Bernardo Silva zdecydował się na gwałtowny, daleki przerzut do Diogo Joty. Ten świetnie przyjął i w efekcie wyłożył piłkę Cristiano Ronaldo, który dopełnił formalności kopiąc piłkę z bliska do pustej bramki. To było jak ukąszenie broniącej się kobry! Dla Cristiano Ronaldo była to już 19. bramka w wielkich turniejach (Euro i mundiale). Dogonił pod tym względem urodzonego w Opolu Miroslava Klose.

Niemcy wychodzą na prowadzenie w cztery minuty!

Niemcy nie zamierzali się poddawać i zaledwie w cztery minuty odwrócili mecz! W 35. minucie stadion w Monachium zadrżał w posadach gdy piłkę z lewej strony ostro wstrzelił Gosens. Portugalski obrońca Ruben Dias próbując powstrzymać Kaia Havertza wbił piłkę do własnej bramki. Rui Patricio nie mógł nic zrobić. W 38. minucie drugi samobój! Po centrze Thomasa Muellera akcję z prawej strony zamykał Havertz. Zgrał do środka i obrońca Raphaël Guerreiro interweniował tak niefortunnie, że piłka znów wpadła do bramki. Portugalczykom zwisły ramiona...

Niedługo po przerwie Niemcy dołożyli kolejne bramki, tym razem już bez pomocy Portugalczyków. Wyróżniający się w tym meczu Gosens znowu miał udział w bramce! Zacentrował z lewej strony wzdłuż linii końcowej i Havertz z bliska dopełnił formalności. W 60. minucie najlepszy na boisku Gosens w imponującym wyskoku już sam wbił głową piłkę do bramki po centrze Joshuy Kimmicha.

Portugalia z drugim golem

Portugalczycy nie zamierzali się poddawać. Fernando Santos dokonał zmian i po centrze z wolnego rezerwowego João Moutinho zdobyli drugą bramkę: Cristiano Ronaldo zamykał dośrodkowanie i zagrał do środka, a z linii bramkowej piłkę do bramki wepchnął Diogo Jota. Strata była jednak zbyt duża i Portugalczycy nie byli już w stanie wyrównać. Kibice portugalscy nie mogli odżałować, że w słupek trafił Renato Sanches...



Po dwóch kolejkach w tej grupie prowadzą Francuzi - 4 pkt, przed Niemcami i Portugalczykami - po 3 pkt i Węgrami - 1 pkt. Zapowiada się ekscytujący finisz. Francuzi zagrają z Portugalczykami a Niemcy z Węgrami.

Portugalia Niemcy 2 4 DO PRZERWY 1-2 Cristiano Ronaldo 15' Diogo Jota 67' Rúben Dias 35' (samob.) Raphaël Guerreiro 39' (samob.) K. Havertz 51' R. Gosens 60'