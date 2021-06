Euro 2020. Polscy piłkarze dotarli do Sewilli, wieczorem trening

Przed wylotem kadra Paulo Sousy przeszła testy na COVID-19. Wszystkie wyniki, jak powiedział PAP team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski, były negatywne.

Do Sewilli udała się cała kadra, złożona z 26 piłkarzy, choć Grzegorz Krychowiak musi pauzować za dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwoną), a rezerwowy w drużynie Sousy bramkarz Łukasz Fabiański jest kontuzjowany.

W momencie gdy Polacy dolecieli do Hiszpanii, kończył się w Sankt Petersburgu mecz Szwecji ze Słowacją. Reprezentacja "Trzech Koron" zwyciężyła 1-0, co oznacza, że biało-czerwoni nie mogą przegrać w sobotę z Hiszpanią w Sewilli. W przeciwnym razie stracą szansę awansu do 1/8 finału.

Na godz. 19.15 w piątek zaplanowano w Sewilli wideokonferencję z Paulo Sousą i obrońcą Kamilem Glikiem. Następnie biało-czerwoni wybiegną na trening.

Sobotnie spotkanie na stadionie La Cartuja rozpocznie się o godz. 21.

Na zakończeniem grupy E Polacy zagrają 23 czerwca w Sankt Petersburgu ze Szwecją.

