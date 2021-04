Euro 2020. Nadzieja na ponad połowę publiczności na stadionie w Kopenhadze

Stadion Parken w Kopenhadze o pojemności 38 tysięcy miejsc, który będzie areną czterech spotkań piłkarskich mistrzostw Europy otrzymał gwarancję od rządu na 11 tysięcy kibiców, która może zostać zwiększona w zależności od sytuacji z pandemią COVID-19.

W stolicy Danii rozegrane zostaną trzy mecze grupowe ME i jeden 1/8 finału.

Rząd Danii podkreślił, że jest elastyczny i monitoruje sytuację z pandemią co według duńskiej federacji piłkarskiej, właścicieli stadionu i UEFA oznacza, że ilość kibiców może być zwiększona do 18 lub 20 tysięcy.

"Biorąc pod uwagę strategię walki z pandemią w Danii i świetny system testowania to już dzisiaj czujemy, że możemy liczyć na zwiększenie ilości kibiców do połowy pojemności obiektu" - powiedział dyrektor administracyjny ME w UEFA Martin Kallen na antenie kanału telewizji TV3.

"Do pierwszego meczu pozostały ponad dwa miesiące to naszą nadzieją jest uzyskanie 60 procent zapełnienia trybun stadionu czyli 24 tysiące kibiców, co obecnie oceniając nie jest niemożliwe" - podsumował.