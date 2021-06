Mikkel Damsgaard w drużynie narodowej debiutował 11 listopada ubiegłego roku. W pięciu dotychczasowych występach zdobył trzy bramki. Tę ostatnią już w finałach Euro 2020, otwierając wynik wygranego 4-1 meczu z Rosją.



Triumf nad "Sborną" pozwolił Duńczykom awansować do fazy pucharowej turnieju. W pierwszym meczu 1/8 finału zmierzą się z Walią. Damsagaard najprawdopodobniej ponownie pojawi się w wyjściowej jedenastce na to spotkanie.

Tegoroczny czempionat zaczynał jednak jako rezerwowy. Mecz z Finlandią obejrzał z ławki. Ale już potyczki z Belgią i Rosją rozpoczął w podstawowym składzie. W obu przypadkach spędził na murawie 72 minuty.





Mikkel Damsgaard na celowniku Barcelony

Jak donosi kataloński "Sport", gra młokosa przypadła do gustu szefom Barcelony, która sonduje możliwość pozyskania zawodnika. Tyle że nie ona jedna. Podobną aktywność wykazują Milan, Tottenham i WHU.



Piłkarz, przez trenerów i kolegów w duńskiej reprezentacji nazywany "Damsinho", jest obecnie graczem Sampdorii Genua. W minionym sezonie rozegrał w Serie A 35 spotkań, zdobył dwa gole i zaliczył cztery asysty. Jego kontrakt zachowuje ważność do połowy 2024 roku.



Prezydent "Sampy", Massimo Ferrero, oznajmił, że po golu strzelonym na Euro aktualna wartość Damsgaarda to 30 mln euro. "Jeśli trafi do siatki po raz kolejny, cena wzrośnie do 40 mln euro" - zakomunikował w rozmowie z "Il Secolo XIX".



UKi



Euro 2020 - zobacz zestaw par i terminarz 1/8 finału