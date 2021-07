Reprezentacja Niemiec na ostatnich dwóch wielkich turniejach nie pokazała się od najlepszej strony - w 2018 roku na mistrzostwach świata w Rosji piłkarze "Die Mannschaft" odpadli już w rywalizacji grupowej, teraz z kolei skończyli swoją przygodę z Euro 2020 w 1/8 finału. Ich pogromcami okazali się Anglicy, którym awans zapewniły bramki Raheema Sterlinga i Harry'ego Kane'a.

Postawę zawodników skomentowali byli niemieccy reprezentanci. Najpierw zrobił to Lukas Podolski, a teraz dołączył do niego Michael Ballack.



Michael Ballack: Porażka z Anglią była otrzeźwieniem

W wywiadzie dla MagentaTV były gracz m.in. Bayernu Monachium i Chelsea stwierdził, że porażka z Anglią była "otrzeźwiającym" wydarzeniem.



"Pierwsza połowa pokazała, że nie mamy odpowiedzi, że niepotrzebnie się wycofaliśmy. Nie rozumiem, dlaczego trener tak długo zwlekał z dokonaniem zmian" - stwierdził Ballack.



Selekcjoner reprezentacji Niemiec, Joachim Loew porażką z "Synami Albionu" zakończył swoją - trwającą 16 lat - przygodę z reprezentacją. Odejście planował już na długo przed początkiem mistrzostw Europy.



Euro 2020. Kadra pod falą krytyki

Głosów krytycznych względem niemieckiej kadry będzie zapewne jeszcze przybywać. Prócz Podolskiego i Ballacka swoje "trzy grosze" zdążył dorzucić także Fredi Bobic, grający z czarnym orłem na piersi w latach 1994-2004.



Jego zdaniem porażka z Anglią była w pełni zasłużona. "Nie mieliśmy odwagi, by przeć naprzód" - orzekł Bobic, cytowany przez "Daily Mail".

