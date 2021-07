Euro 2020 wzbudza emocje nie tylko w świecie sportowym. Do wydarzeń piłkarskich często odnoszą się też politycy.



Przed finałem mistrzostw Europy głos zabrała także Krystyna Pawłowicz. W ostrych słowach odniosła się do decyzji UEFA, komentując kolor samochodzika, który przywiezie piłkę na środek boiska, przed początkiem spotkania.



Samochodzik wymalowany będzie w tęczowe barwy. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego porównała tę decyzję europejskiej federacji do "satanizmu".



- A teraz apolityczna UEFA... Piłkę na stadion na finał Euro 2020 ma wwieźć mini samochodzik obsmarowany satanistyczną tęczą... Jednak w tej UEFIE są "wierzący"... - napisała Pawłowicz na Twitterze (pisownia oryginalna).





Reklama

Finał Euro 2020 pomiędzy Włochami i Anglią odbędzie się dziś o 21, na Wembley.



MP

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!