Selekcjoner Stefan Tarkovic w środę rano ogłosił nazwiska piłkarzy, których chce zabrać na turniej. We wtorek Słowacy zremisowali w spotkaniu towarzyskim z Bułgarami 1-1.

Wcześniej Tarkovic ogłosił 24 "pewniaków" i szeroką listę rezerwowych, ale jak się okazało dokonał kilku zmian także w tej pierwszej grupie. W ten sposób miejsce w kadrze stracił obrońca Piasta Holubek oraz były zawodnik Górnika Zabrze, a obecnie hiszpańskiego drugoligowca Mirandes Erik Jirka. Z kolei nikt z grających w Polsce nie dołączył do kadry spośród rezerwowych.

Wśród 26 piłkarzy wytypowanych do udziału w ME są też grający w przeszłości w Polsce Ondrej Duda, który obecnie jest zawodnikiem niemieckiego FC Koeln, i Lukasz Haraslin z włoskiego Sassuolo.

W ostatniej chwili do kadry wskoczył m.in. doświadczony Jan Gregus. 34-krotny reprezentant kraju występuje na co dzień w lidze MLS w klubie w Minnesota United. Z kolei napastnika Dominika Strelca wyeliminowała kontuzja, jakiej nabawił się we wtorkowym meczu.

Chcę zaznaczyć, że nikt ze skreślonych zawodników mnie nie zawiódł, nikt mi nie podpadł. Decydująca była charakterystyka graczy i ich przydatność dla reprezentacji, której dobro zawsze stawiam ponad dobro indywidualnego piłkarza. Biorę pełną odpowiedzialność za te nazwiska i wierzę w tę kadrę - tłumaczył decyzję Tarkovic.

Słowacy przebywają na zgrupowaniu w austriackim Windischgarsten. Na jego zakończenie, w niedzielę, zagrają kolejny mecz towarzyski - z Austrią w Wiedniu.

Z powodu pandemii COVID-19 UEFA zdecydowała, że kadry 24 uczestników ME będą liczniejsze niż dotychczas. Trenerzy mogą powołać 26 piłkarzy (w przeszłości 23).

Słowacy na Euro zagrają kolejno 14 czerwca z Polską w Sankt Petersburgu, cztery dni później - również tam - ze Szwecją, a 23 czerwca z Hiszpanią w Sewilli.

Kadra Słowacji na ME 2021:

bramkarze: Martin Dubravka (Newcastle United), Duszan Kuciak (Lechia Gdańsk), Marek Rodak (Fulham FC);

obrońcy: Tomas Hubocan (Omonia Nikozja), Peter Pekarik (Hertha Berlin), Lubomir Szatka (Lech Poznań), Milan Skriniar (Inter Mediolan), Denis Vavro (SD Huesca), David Hancko (Sparta Praga), Martin Koscelnik (Slovan Liberec), Martin Valjent (RCD Mallorca);

pomocnicy: Ondrej Duda (FC Koeln), Marek Hamsik (IFK Goeteborg), Juraj Kucka (Parma), Stanislav Lobotka (SSC Napoli), Patrik Hrosovsky (KRC Genk), Vladimir Weiss (Slovan Bratysława), Laszlo Benes (FC Augsburg), Robert Mak (Ferencvaros Budapeszt), Lukas Haraslin (US Sassuolo), Tomas Suslov (FC Groningen), Jan Gregus (Minnesota United), Jakub Hromada (Slavia Praga);

napastnicy: Robert Bozenik (Feyenoord Rotterdam), Michal Duris (Omonia Nikozja), Ivan Schranz (FK Jablonec).

