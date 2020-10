W czwartek rozpoczną się baraże o prawo startu na Euro 2020. Szesnaście drużyn stoczy bój o pozostałe cztery miejsca w turnieju finałowym. W odróżnieniu od dotychczasowego formatu, aby uzyskać przepustkę na turniej trzeba przejść dwie rundy. Polska jest już w gronie 20 drużyn, które są pewne udziału w turnieju finałowym i wystąpi w grupie E z Hiszpanią i Szwecją oraz zwycięzcą barażowej ścieżki B. Kto zostanie naszym ostatnim grupowym rywalem? Transmisja baraży na sportowych kanałach Polsatu.

W czwartek ostatnie europejskie zespoły rozpoczną walkę o awans na Euro 2020. Tegoroczne baraże są wyjątkowe nie tylko ze względu na czas ich rozgrywania, ale także formułę rozgrywek. Pierwszy raz w barażach wezmą udział nie zespoły, które zajęły odpowiednio wysokie miejsca w grupie eliminacji, ale te które osiągnęły satysfakcjonujące wyniki w Lidze Narodów w sezonie 2018/19.

W efekcie reprezentacje zostały podzielone na cztery "ścieżki" po cztery zespoły. Z każdej do europejskiego czempionatu awansuje po jednej drużynie. Czwartkowe spotkania będą półfinałami, a finały odbędą się 12 listopada.

W nowej formule baraży nie ma rewanżów, a gospodarzy wyłoniono na podstawie występów w inauguracyjnym sezonie Ligi Narodów. O tym, gdzie zostaną rozegrane finały baraży, zdecydowało losowanie pod koniec ubiegłego roku.

Kto zagra w grupie z Polską?



"Biało-Czerwoni" zajęli pierwsze miejsce w grupie G eliminacji, a w turnieju finałowym zagrają w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz zwycięzcami barażowej ścieżki B, w której rywalizują: Bośnia i Hercegowina z Irlandią Północną oraz Słowacja z Irlandią.

Po losowaniu grup Euro jasną sytuację mają jeszcze tylko zespoły ze ścieżki C: Norwegia i Serbia, które zmierzą się w Oslo, oraz Szkocja i Izrael, które zagrają w Glasgow. Jedna z tych ekip trafi do grupy D, w której czekają Anglia, Chorwacja i Czechy.

Wolne miejsca są jeszcze w grupach C (Holandia, Ukraina i Austria) oraz F (Portugalia, Francja, Niemcy) - jednak na tym etapie nie da się stwierdzić, do której z nich dołączy zespół z barażowej ścieżki A, a do której z D - wszystko zależy od tego, które reprezentacje w nich zwyciężą.

W półfinale ścieżki A zmierzą się Islandia i Rumunia. Oba zespoły wystąpiły w poprzedniej edycji ME, a Islandia zyskała wówczas dużą popularność zarówno dzięki osiąganym wynikom, jak i ze względu na kibiców, który spopularyzowali charakterystyczny okrzyk "Hu!", wydawany z rosnącą częstotliwością. Islandia dotarła do ćwierćfinału tego turnieju, a rundę wcześniej wyeliminowała Anglię.

Zwycięzca tej pary w finale zagra na wyjeździe albo z Bułgarią, albo z Węgrami, których potyczkę w Sofii sędziować będzie Szymon Marciniak. W ścieżce D Gruzja podejmie Białoruś, natomiast Macedonia Północna zagra w Skopje z Kosowem.

Jeśli to Rumunia uzyska awans, trafi do grupy z Holandią, Ukrainą i Austrią, a zespół ze ścieżki D zmierzy się z Portugalią, Francją i Niemcami. W przeciwnym razie w tej drugiej grupie znajdzie się triumfator ścieżki A.

Mecze barażowe o awans na mistrzostwa Europy będą transmitowane na sportowych kanałach Polsatu.

Program baraży o awans na EURO 2020:

Ścieżka A:

Bułgaria - Węgry Transmisja o godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 3

Islandia - Rumunia Transmisja o godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 2

Jeśli Rumunia zostanie zwycięzcą ścieżki A, to trafi do grupy C Euro 2020. Pozostałe drużyny w razie awansu zagrają w grupie F.

Ścieżka B:

Bośnia i Hercegowina - Irlandia Płn. Transmisja o godz. 20:35 w Polsacie Sport

Słowacja - Irlandia Transmisja o godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 1

Zwycięzca tej ścieżki trafi do grupy E z reprezentacją Polski.

Ścieżka C:

Norwegia - Serbia Transmisja o godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 4

Szkocja - Izrael Transmisja o godz. 20:35 w Polsacie Sport Premium 5

Zwycięzca tej ścieżki trafi do grupy D z Anglią, Chorwacją i Czechami.

Ścieżka D:

Gruzja - Białoruś Transmisja o godz. 17:50 w Polsacie Sport Extra

Macedonia Płn. - Kosowo

Zwycięzca tej ścieżki trafi do grupy F (w razie awansu Rumunii ze ścieżki A) lub grupy C.

PI, PAP, Polsat Sport