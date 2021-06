Euro 2020. Griezmann najwięcej biegał w ataku, tuż za nim "Lewy"

Reprezentacja Francji zakończyła rozgrywki grupowe na mistrzostwach Europy z dorobkiem 5 punktów. W drugim spotkaniu - z Węgrami - dla "Les Bleus" bramkę zdobył Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann tytanem pracy

Zdecydowanie ciekawiej przedstawia się jednak statystyka piłkarza Barcelony pod względem przebiegniętych kilometrów. Jak podaje "Mundo Deportivo", Griezmann ma na swoim koncie 29,9 km, co czyni go liderem wśród napastników.



Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski (29,7 km), a podium zamknął Ukrainiec Andrij Jarmołenko (28,7 km).



We Francji lepszy tylko Kante

Jeśli chodzi o reprezentacje Francji, to pod tym względem lepiej od Griezmanna wypada jedyni N'Golo Kante, który "ma w nogach" aż 32,1 przebiegniętych kilometrów.



Zawodnik grający na co dzień w "Dumie Katalonii", przebił za to zdecydowanie swojego kolegę z ataku, Kyliana Mbappe (24,5 km), który na boisku przebywał o trzy minuty dłużej (Griezmann zaliczył 267 min. z 270 podstawowego czasu gry - Mbappe ma minutowy komplet).



Euro 2020. Francja wkrótce zagra kolejny mecz

Kolejny mecz - i kolejne kilometry do przebiegnięcia - Antoine Griezmann wraz z kolegami będzie mieć przed sobą już w poniedziałek. "Trójkolorowi" zagrają w Bukareszcie ze Szwajcarami.

