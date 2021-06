Euro 2020. Goran Pandev meczem z Holandią zakończy karierę reprezentacyjną

- Tak, to dla mnie ostatni mecz w narodowej drużynie Macedonii Północnej - przyznał Pandev na konferencji prasowej przed poniedziałkowym meczem z Holandią.

- Myślę, że to najlepszy moment, by pożegnać się z reprezentacją - dodał napastnik.



37-letni Pandev jest absolutną legendą macedońskiego futbolu. To 121-krotny reprezentant kraju, w barwach którego debiutował już w 2001 roku. Łącznie dla Macedonii Północnej zdobył 38 bramek.

Goran Pandev po Euro 2020 zakończy reprezentacyjną karierę

W tym roku napastnik po raz pierwszy doczekał się gry z reprezentacją na wielką futbolową imprezę. W pierwszym spotkaniu z Austrią (1-3) zdobył honorową bramkę dla Macedończyków, trafił też do bramki w spotkaniu z Ukrainą (1-2), ale jego gol został anulowany po interwencji VAR.

Dzięki bramce z Austrią został drugim najstarszym strzelcem gola w historii finałów mistrzostw Europy.



Pandev od 2015 roku występuje we włoskim klubie Genoa CFC. To właśnie we Włoszech spędził większość swojej kariery, grając dla takich klubów jak m.in. Inter Mediolan, SSC Napoli, czy Lazio Rzym. W międzyczasie występował także w tureckim Fenerbahce.

Macedonia Północna utraciła już szanse na wyjście z grupy, dlatego spotkanie z Holandią będzie jej ostatnim na tegorocznym Euro. Na relację tekstową oraz audio z tego spotkania zapraszamy do Interii już w poniedziałek od godziny 18.

Zdjęcie Goran Pandev podczas meczu Macedonia Północna - Austria na Euro 2020 miał 37 lat i 322 dni / Cristi Preda / De Fodi Images / Getty Images / Getty Images

