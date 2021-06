"L'Equipe" nie zamierza ukrywać, że takie rozstrzygnięcie jest dla całego kraju gigantycznym rozczarowaniem. Tym bardziej, że do 81. minuty spotkania "Trójkolorowi" prowadzili 3-1. " To spotkanie naznaczy historię turnieju" - napisano. Jak podkreślili dziennikarze, dla Szwajcarów to pierwszy awans do 1/4 finału dużej imprezy od... 1954 roku.

"Rozczarowanie i zwroty akcji" - pisze z kolei "Le Monde", nazywając mecz "epickim". Nawiązuje też do mistrzostw świata w 1982 roku i konkursu rzutów karnych, jaki Francuzi rozegrali z RFN w półfinale. Wtedy po 120 minutach gry także było 3-3.



"Le Parisien" podkreśla, że Francuzi swoją postawą nie zasłużyli na awans. "Z tak wieloma błędami w defensywie to było niemożliwe" - podsumowano. Jak dodali dziennikarze, przed mistrzostwami świata w Katarze "machinę trzeba będzie naoliwić na nowo".



TC

