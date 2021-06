Euro 2020. Finlandia bez Roberta Ivanova pokonana przez Estonię

Radosław Nawrot Euro 2020

Bez wygranego w 2021 roku meczu przystąpi do Mistrzostw Europy debiutująca Finlandia. Powodów do optymizmu nie ma, teraz przegrała 0-1 mecz towarzyski z nisko notowaną Estonią. Robert Ivanov z Warty Poznań obejrzał go z ławki.

