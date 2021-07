W pierwszym sobotnim meczu Euro 2020 staną naprzeciw siebie reprezentacje Danii i Czech. Pierwsza z nich w swoim poprzednim meczu pokonała wysoko - bo aż 4-0 - Walijczyków, z kolei kadra Czech dość niespodziewanie wyeliminowała z turnieju Holendrów, zwyciężając przeciwników dwiema bramkami.

Trener Duńczyków, Kasper Hjulmand, stwierdził przed spotkaniem, że jego drużyna podejdzie do wyzwania z "chłodną głową". "Nie będziemy się bać. Nie możesz grać w piłkę, jeśli się boisz. Chcę, by moi zawodnicy wyszli jutro na boisko wolni od strachu, z odwagą. Chcę, by pokazali swoje najlepsze oblicze - stwierdził Hjulmand.



Czechy - Dania. "Czerwono-Biali" zagrają z myślą o Eriksenie

Jak dodał, wszyscy "Czerwono-Biali" cały czas myślą o swoim koledze, Christianie Eriksenie, który w pierwszym meczu Danii na Euro 2020, z Finlandią, doznał ataku serca i prosto z boiska musiał zostać przewieziony do szpitala, gdzie uzyskał specjalistyczną pomoc medyczną. Wcześniej ratownicy walczyli o jego życie na murawie, prowadząc przez dłuższy czas reanimację.



"Christian jest sercem drużyny. Jutro zagramy dla niego" - orzekł Kaspar Hjulmand. Pomocnik Pierre-Emile Hojbjerg w jednej ze swoich wypowiedzi zaznaczył, że dotychczas nikt nie zajął żadnego z miejsc, które wcześniej były przypisane do Eriksena - ani w szatni, ani na stołówce, ani w hotelu, w którym przebywa reprezentacja.



Simon Kjaer: Trudno będzie przeżyć coś podobnego

Głos przed spotkaniem z Czechami zabrał też kapitan reprezentacji Danii, Simon Kjaer. "Całe wsparcie, które otrzymałem na boisku i poza nim, było niewyobrażalne, wykraczało poza wszelkie marzenia. Trudno będzie przeżyć coś podobnego w trakcie dalszej kariery. To było fantastyczne" - powiedział piłkarz, który jako jeden z pierwszych zareagował na zasłabnięcie Eriksena na boisku.



"Jesteśmy wciąż głodni sukcesu; jutro zobaczycie to na boisku. Zagramy z takim samym nastawieniem jak zawsze" - dodał Kjaer, cytowany przez "La Gazzetta dello Sport".

Euro 2020. Kasper Schmeichel spełnia marzenie z dzieciństwa

Dziennikarze mogli usłyszeć również wypowiedź bramkarza reprezentacji, Kaspera Schmeichela. "Ten moment jest wszystkim, o czym marzyłem jako dziecko. Ale emocje będą jeszcze większe, jeśli wygramy i przejdziemy do półfinału. Mamy nadzieję, że będziemy mogli dać to kibicom, którzy przybędą na mecz" - stwierdził golkiper.



Arbitrem sobotniego spotkania będzie Holender Bjoern Kuipers. Na zwycięzcę meczu w półfinale będzie czekać Anglia lub Ukraina.

