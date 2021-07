Euro 2020. Didier Deschamps pozostanie na stanowisku selekcjonera reprezentacji Francji

Euro 2020

Didier Deschamps ma wypełnić kontrakt z francuską federację obowiązujący do 31 grudnia 2022 roku. To oznacza, że to pod jego wodzą "Trójkolorowi" przystąpią do obrony tytułu mistrza świata, jeśli zdołają zakwalifikować się do mundialu w Katarze.

