Trener mistrzów Polski, Czesław Michniewicz, wyznał, którego z jego podopiecznych brakuje mu w kadrze na finały Euro 2020. Niespodziewanie wskazał na Artura Jędrzejczyka. Tymczasem Paulo Sousa nie zamierza zabrać na turniej żadnego zawodnika Legii Warszawa.

Grupa wyselekcjonowana przez portugalskiego selekcjonera "Biało-Czerwonych" mocno różni się od tej, która wzięła udział w ostatnim mundialu - nie mówiąc już o poprzednich mistrzostwach Europy.

W trakcie Euro 2016 jednym z graczy wyjściowej jedenastki reprezentacji Polski był Artur Jędrzejczyk. Pełnił wówczas rolę etatowego lewego obrońcy. Jak się okazuje, Paulo Sousie nie jest potrzebny. Wcześniej z jego usług zrezygnował również Jerzy Brzęczek.



Szkoleniowiec Legii, Czesław Michniewicz, jest zaskoczony takim obrotem sprawy. Jego zdaniem, "Jędza" ma za sobą bardzo udaną rundę i zasłużył na kolejną szansę. Trener skorzystał z okazji, by pod pozorem żartu zaapelować do obecnego szefa kadry.



Czesław Michniewicz: Jędrzejczykowi należy się miejsce w kadrze

- Sam nie lubiłem, jak ktoś mi wciskał do kadry zawodników, więc staram się takich rzeczy unikać. Ale możecie jako media mu podpowiedzieć, by się troszkę zastanowił jeszcze (śmiech). Artur Jędrzejczyk jest w super formie, ostatnio na zajęciach nawet rzuty wolne strzelał najlepiej. On pewnie nawet na to nie liczy, ale należy mu się - powiedział Michniewicz w rozmowie z serwisem legia.net.

Sousa wcześniej uważnie przyglądał się również Bartoszowi Kapustce i Bartoszowi Sliszowi. Ostatecznie żaden zawodnik nowo mianowanego mistrza Polski nie znalazł uznania w oczach selekcjonera.



