Przegrywając z Anglią 0-2, niemiecka armada odpadła z turnieju już w 1/8 finału, co na wielkich imprezach nie zdarzyło jej się nigdy wcześniej. Z czterech rozegranych spotkań zwycięstwem zakończyła tylko jedno. W każdym traciła przynajmniej jedną bramkę.

Manuel Neuer wyciągał piłkę z siatki w sumie aż siedmiokrotnie (w fazie grupowej raz w meczu z Francja i po dwa razy w potyczkach z Portugalią i Węgrami). Mimo to Bastian Schweinsteiger, jego niedawny kolega z Bayernu Monachium, oświadczył, że właśnie kapitan reprezentacji Niemiec nie miał sobie równych wśród golkiperów biorących udział w Euro 2020.

- Jest mi bardzo przykro, że nie ma już w turnieju najlepszego bramkarza tych mistrzostw. I mówię tak wcale nie dlatego, że dobrze się znamy - wypalił Schweinsteiger na antenie telewizji ARD.



Bastian Schweinsteiger kontra "Kicker"

Tak śmiała wypowiedź nie mogła pozostać niezauważona. Pod lupę natychmiast wzięli ją dziennikarze "Kickera", przytaczając szereg turniejowych statystyk i faktów. Efekt? Taki, jakiego można było się spodziewać. Neuer nie zasłużył na wyróżnienie w żaden sposób.



Więcej goli od niego straciło tylko czterech bramkarzy - Stole Dimitrievski (Macedonia Północna), Ugurcan Cakir (Turcja), Dominik Livaković (Chorwacja) i Yann Sommer. Wszyscy skapitulowali osiem razy.



Jeśli chodzi o średnią not "Kickera", Neuer plasuje się na samym końcu klasyfikacji. Z oceną 3.38 (w skali 1-6) zajmuje dopiero 20. lokatę, podczas gdy do rywalizacji przystąpiły 24 drużyny, a niektóre wystawiły do gry więcej niż jednego golkipera.

Wskaźnik skutecznych interwencji Neuera? Tylko 41,7 proc. Tak niskiego wyniku nie odnotował żaden inny bramkarz pierwszego wyboru.



- Rozumiem, że zawsze patrzy się przede wszystkim na tracone gole, ale warto też zauważyć język ciała i sposób gry między słupkami - próbował tłumaczyć Schweinsteiger. Można jednak w ciemno założyć, że do swoich racji przekonał niewielu kibiców niemieckiej kadry, nie wspominając o postronnych obserwatorach.



