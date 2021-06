Reprezentacja Szwecji po dwóch spotkaniach w Euro 2020 zajmuje pozycję lidera grupy A. Ma na koncie cztery punkty. To pokłosie bezbramkowego remisu z Hiszpanią i zwycięstwa 1-0 nad Słowacją.



Komentujemy każdy mecz Euro na żywo - Posłuchaj naszych relacji!

Aleksander Isak nie wpisał się jeszcze na listę turniejowych strzelców, ale zbiera znakomite recenzje swojej gry. W obu potyczkach należał do pierwszoplanowych postaci na boisku. A w meczu z naszymi południowymi sąsiadami zapracował na miano MVP.



Jego kontrakt z Realem Sociedad San Sebastian zachowuje ważność do połowy 2024 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że piłkarz może pożegnać się z Krajem Basków już najbliższego lata. Jego angażem żywotnie zainteresowani są szefowie Liverpoolu i Chelsea.





Alexander Isak pamięta Thomasa Tuchela

Reklama

Co przemawia za przeprowadzką do londyńskiego klubu? Jego menedżerem jest obecnie Thomas Tuchel, który z Isakiem pracował krótko w Borussii Dortmund. Od początku wypowiadał się o potencjale tego zawodnika bardzo ciepło. Panowie zdążyli nawiązać bardzo dobre relacje i niewykluczone, że to zaprocentuje w najbliższych tygodniach.



Rosły napastnik ma w umowie klauzulę odstępnego opiewającą na 70 mln euro. Co ciekawe, BVB ma prawo kupić go za jedyne 30 mln euro. Kto będzie dysponował argumentami nie do odrzucenia? Wydaje się, że oba kluby angielskie będą skłonne do zrealizowania wspomnianej klauzuli. Liczymy na to, że 21-letni zawodnik nie przekona ich do tego w środowym meczu z Polską w St. Petersburgu.



Strefa Euro - zaprasza Paulina Czarnota-Bojarska i goście - Oglądaj!

W minionym sezonie Isak rozegrał 34 spotkania, zdobył w nich 17 bramek i zaliczył dwie asysty.



Euro 2020 - wyniki, tabele, strzelcy, terminarz turnieju