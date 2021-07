Reprezentacja Włoch wygrała kolejny mecz na Euro 2020 i awansowała do półfinału rozgrywek, gdzie zmierzy się z Hiszpanią. Podopieczni Roberto Manciniego pokonali Belgię po efektownych golach Nicolo Barelli oraz Lorenzo Insigne.



Występ graczy "Squdra Azzurra" docenili włoscy dziennikarze, którzy rozpisywali się o kolejnej magicznej nocy.



- Kolejna magiczna noc, Włosi awansowali do półfinału, gdzie zmierzą się z Hiszpanią. Niemal perfekcyjny mecz, na który złożyły się dobra gra oraz dużo cierpienia przed 10 tysiącami kibiców - napisali dziennikarze "Corriere dello Sport"



Włochy awansowały do półfinału! "Kolejna magiczna noc"

Cierpienia Włochów odnosiły się do końcówki meczu, w której Belgowie zdominowali swoich rywali.

- Serce i głowa, odwaga i technika - Włochy zdolne do wzniesień i cierpienia pokonują Belgię 2-1 - stwierdził turyński "Tuttosport".



- Teraz, gdy Lukaku nie jest już taki straszny, a a De Bruyne został "rozbrojony" możemy wejść do sali balowej zarezerwowanej dla czterech piękności Europy - dodali w charakterystyczny dla siebie sposób dziennikarze "La Gazzetty dello Sport".



Meczu pomimo awansu tak dobrze nie będzie wspomniał Leonardo Spinazzola. Włoch złapał kontuzję podczas rajdu boczną strefą boiska i najprawdopodobniej czeka go przerwa w grze.



Włosi już we wtorek zmierzą się w półfinale z Hiszpanią. Spotkanie rozpocznie się o 21.



