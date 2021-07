W regulaminowym czasie gry, po golach Luke'a Shawa i Leonardo Bunucciego, na tablicy wyników widniał rezultat 1-1. Nie uległ on zmianie również w dogrywce i o wszystkim musiały zadecydować rzuty karne. Te lepiej wykonywali Włosi i to oni mogli świętować na Wembley. Z takim obrotem spraw nie chcą pogodzić się angielscy fani, którzy założyli stronę change.org na której zbierają podpisy pod petycją, domagającą się powtórzenia meczu.



Dlaczego? Otóż ich zdaniem był on sędziowany w sposób nieuczciwy. Anglicy zarzucają Kuipersowi, że nie dostrzegał przewinień Włochów, a przede wszystkim, że powinien pokazać czerwoną kartkę Giorgio Chielliniemu, który w dość bezceremonialny sposób powstrzymał Bukayo Sakę. Ich zdaniem to kompletnie zmieniłoby losy meczu.



Do tej pory udało się zebrać ponad 50 tysięcy podpisów. Nie jest to pierwsza tego typu akcja, bo nawet na zakończonym niedawno Euro Francuzi chcieli powtórki starcia ze Szwajcarią. Do tej pory jednak zawsze kończyło się na tym, że była to zwykła internetowa ciekawostka. Tym razem zapewne nie będzie inaczej, bo akurat do postawy Kuipersa trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia.



Anglia - Włochy

