Na pierwszą okazję Szkoci nie czekali długo - bo dobrej, trójkowej akcji na prawym skrzydle piłka trafiła do CHe Adamsa, który oddał strzał - stojący dziś między słupkami angielskiej bramki Jordan Pickford dobrze się jednak spisał w obronie.

Kilka minut wielkich szans

Ciekawą akcją Anglicy odpowiedzieli dopiero po 10. minucie spotkania - Foden przedarł się ze skrzydła w pole karne i odegrał do Mounta, ten strzelił i wywalczył rzut rożny. Po zagraniu piłki w "szesnastkę" kapitalnie złożył się do główki John Stones, trafił jednak w słupek bramki Marshalla.



Zaraz potem Sterling podał - między nogami jednego ze Szkotów - do wbiegającego pod bramkę przeciwnika Stonesa, piłka jednak przeleciała obok bramki. Bardzo widowiskowe kilka minut zakończyło się akcją Szkotów i zagraniem w kierunku Adamsa, które przejął jednak Pickford.



Anglia - Szkocja. Pierwsza połowa bez bramek

Kolejne minuty to co prawda okres ożywionej gry z obu stron, ale na prawdziwie emocjonujące zagrania trzeba było poczekać do okolic 30. minuty. Najpierw Harry Kane rzucił się szczupakiem do piłki zagrywanej w pole karne, jednak trafił poza boisko. Sędzia boczny zasygnalizował spalony, ale powtórki pokazywały, że była to decyzja dyskusyjna.

Kilkadziesiąt sekund później, niejako w odpowiedzi, Stephen O'Donnell uderzał na bramkę Pickforda, ale Anglik popisał się świetną interwencją.

Mimo - momentami całkiem zaciętej - rywalizacji od "szesnastki" do "szesnastki", pierwsza połowa meczu nie przyniosła bramek.

Skomasowany atak angielski

Tuż po pierwszym gwizdku rozpoczynającym drugą odsłonę spotkania Anglicy ruszyli do szturmu na bramkę Marshalla. Najlepszą okazję miał po raz kolejny Mason Mount, ale po jego strzale piłka została odbita przez szkockiego golkipera.



W 55. minucie Szkotów postraszył swoim strzałem z granicy pola karnego Reece James. Piłka po jego uderzeniu jednak nie zdołała nawet musnąć poprzeczki.



Po rzucie rożnym Szkotów w 62. minucie z powietrza strzelił Lyndon Dykes, ale dobrze zachował się Reece James, który głową wybił piłkę poza pole karne, choć - jak pokazały telewizyjne powtórki - strzał i tak nie leciał w światło bramki.

Wiele akcji i bez przełamania

Na 18 minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry Luke Shaw po raz kolejny podłączył się do ataku Anglików prowadzonego skrzydłem - niezła dwójkowa akcja z Mountem zakończyła się jednak niecelną próbą obrońcy Manchesteru United.

Kilka chwil potem doskonałą szansę na zdobycie bramki dla Szkotów zmarnował - kiksując - Che Adams, a niebawem gra przeniosła się na drugą stronę placu gry. Sterling padł w polu karnym przeciwnika - wcześniej na jego stopę nazdepnął Andy Robertson, ale Mateu Lahoz nie zdecydował się odgwizdać faulu.



Tuż przed zakończeniem spotkania pod bramką Szkotów doszło do prawdziwej kotłowaniny - James odegrał piłkę na piąty metr, gdzie wpadła między kilku zawodników - najbliżej byli Mount, Sterling i McTominay, ostatecznie jednak z tej akcji nic więcej - oprócz zamieszania - nie wyniknęło.

Bez bramek, ale z emocjami

Choć statystyki pokazują, że częściej przy piłce byli Anglicy - 59 do 41 proc. - to nie można powiedzieć, że Szkocja nie walczyła. Co więcej, podopieczni Steve'a Clarke wykreowali nawet więcej sytuacji bramkowych, choć groźniej wyglądały próby ekipy "Trzech Lwów".



Mimo, że wynik spotkania na to nie wskazuje, to cały mecz był dość żywy i ciekawy w odbiorze.



2. kolejka Euro 2020

2021-06-18 21:00 | Stadion: Wembley Stadium | Widzów: 20306 | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz Anglia Szkocja 0 0

0 0 Anglia Szkocja Pickford James Stones Mings Shaw Foden Rice Mount Phillips Sterling Kane Marshall Tierney Hanley McTominay O'Donnell McGregor Gilmour McGinn Robertson Adams Dykes SKŁADY Anglia Szkocja Jordan Pickford David Marshall Reece James Kieran Tierney John Stones Grant Hanley Tyrone Mings Scott McTominay Luke Shaw 87′ 87′ Stephen Gerard O'Donnell 63′ 63′ Philip Foden Callum William McGregor Declan Rice 77′ 77′ Billy Gilmour Mason Mount 16′ 16′ John McGinn Kalvin Phillips Andrew Robertson Raheem Sterling 86′ 86′ Che Adams 74′ 74′ Harry Kane Lyndon Dykes REZERWOWI Sam Johnstone Craig Anthony Gordon Aaron Ramsdale Jonathan Peter McLaughlin Kieran Trippier Nathan Patterson Harry Maguire Liam Cooper Conor Coady Jack Hendry Ben Chilwell Scott McKenna Jude Bellingham James Forrest 63′ 63′ Jack Grealish 77′ 77′ Stuart Armstrong Jordan Henderson John Fleck Jadon Sancho Ryan Christie Dominic Calvert-Lewin 86′ 86′ Kevin Nisbet 74′ 74′ Marcus Rashford Ryan Fraser

Zdjęcie Kalvin Phillips i Che Adams w zaciętej walce o piłkę. Futbolowy klasyk obfitował w podobne starcia / Robbie Jay Barratt - AMA / Contributor / Getty Images

