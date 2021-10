12. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-10-30 14:00 | Stadion: Estadio Manuel Martínez Valero | Arbiter: Ricardo De Burgos Bengoetxea Elche CF Real Madryt 1 2 DO PRZERWY 0-1 Pere Milla 86' Vinícius Júnior 22',73'

Po nieco rozczarowującym remisie Realu z Osasuną (0-0) ekipa Carlo Ancelottiego nie mogła pozwolić sobie na kolejne potknięcie. Sobotnie, wyjazdowe starcie z Elche ułożyło się jednak po myśli faworyta. Już w 22. minucie Vinicius Junior wykorzystał podanie Mariano Diaza i płaskim strzałem w dalszy róg dał swojej ekipie prowadzenie. Wynik 0-1 utrzymał się do końca pierwszej połowy.

Bezbłędny Vinicius Junior

Po zmianie stron na gospodarzy spadł spory cios, który w zasadzie przekreślił już ich szanse. W 63. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartę otrzymał Raul Guti, osłabiając swój zespół. Real wykorzystał to bez litości. W 73. minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Vinicius Junior, tym razem po podaniu Modricia. Gracz "Królewskich" efektownie podciął piłkę nad bezradnym bramkarzem i mimo ostrego kąta wpakował piłkę do siatki. Gospodarze odpowiedzieli co prawda w końcówce trafieniem Pere Milli, ale było to wszystko, na co było ich stać.



Dzięki wygranej ekipa z Madrytu ma w dorobku 24 punkty i plasuje się w czubie tabeli. Elche zgromadziło ich dotąd zaledwie 10.



1 2 Elche CF Real Madryt Courtois Vázquez Militão Alaba Marcelo Modrić Kroos Casemiro Rodrygo Díaz Mejía Júnior 2 Casilla Palacios Roco Roco Bigas Mojica Palacio Guti Pérez Fidel Mascarell Pastore Boyé SKŁADY Elche CF Real Madryt Francisco Casilla Cortés Thibaut Courtois Helibelton Palacios Zapata 65′ 65′ Lucas Vázquez Iglesias Enzo Pablo Roco Roco Eder Gabriel Militao Pedro Bigas Rigo David Alaba Johan Andrés Mojica Palacio 66′ 66′ Silva Junior Marcelo 8′ 8′ 63′ 63′ José Raúl Gutiérrez Parejo 84′ 84′ Luka Modrić 71′ 71′ Lucas Pérez Martínez Toni Kroos 81′ 81′ Fidel Chaves de la Torre Casemiro 81′ 81′ Omar Mascarell González 18′ 18′ Rodrygo Silva de Goes 71′ 71′ Javier Matías Pastore Mariano Díaz Mejía 81′ 81′ Lucas Ariel Boyé 22′, 73′ 22′, 73′ 85′ 85′ Vinicius Junior REZERWOWI Edgar Badia Guardiola Toni Fuidias Ribera Antonio Barragan Andrii Lunin Gonzalo Cacicedo Verdú 65′ 65′ Daniel Carvajal Ramos Diego González Polanco 66′ 66′ Ferland Mendy José Manuel Sánchez Guillén . Nacho José Antonio Ferrández Pomares Jesús Vallejo Lázaro 71′ 71′ Gerard Gumbau Garriga Antonio Blanco Conde 81′ 81′ Iván José Marcone 84′ 84′ Eduardo Camavinga 71′ 71′ Darío Ismael Benedetto Alarcon Suarez Isco Guido Marcelo Carrillo 18′ 18′ Marco Asensio Willemsen 81′ 81′ 86′ 86′ Pere Milla Peña 85′ 85′ Eden Hazard 81′ 81′ José Antonio Morente Oliva Luka Jović

STATYSTYKI Elche CF Real Madryt 1 2 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 10 14 Strzały na bramkę 5 7 Rzuty rożne 5 4 Faule 11 13 Spalone 1 1

TC