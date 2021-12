MŚ: Polacy liczą na rekordowe żniwo

- W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystartuje siedmioosobowa kadra. To ambitna i mocna grupa pływaków, którzy powalczą o medale i rekordy życiowe. Jestem pewna, że każdy z naszych zawodników da z siebie wszystko, by godnie reprezentować kraj. Trzy lata temu w Hanghzhou zdobyliśmy jeden medal, teraz mamy mocne podstawy, by myśleć, że nasz dorobek będzie lepszy - mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Na mistrzostwach Europy w Kazaniu biało-czerwoni sięgnęli aż po osiem medali.

W rozgrywanych od 1993 roku mistrzostwach świata na krótkim basenie Polacy zgromadzili do tej pory 24 medale - 3 złote, 6 srebrnych i 15 brązowych. Wszystkie trzy krążki z najcenniejszego kruszcu zdobył Radosław Kawęcki, który będzie jednym z liderów naszej kadry również w Abu Dhabi. Pod nieobecność kilku pływaków ze ścisłej światowej czołówki, m. in. mistrza olimpijskiego Jewgienija Ryłowa i rekordzisty świata Mitchella Larkina, Kawęcki przystąpi do rywalizacji na dystansie 200 metrów stylem grzbietowym w roli jednego z głównych faworytów. Na listach startowych ma zdecydowanie najlepszy czas zgłoszenia w swojej koronnej konkurencji, a dobrą dyspozycję udowodnił już w mistrzostwach Europy, z których wrócił ze złotem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pływanie. Katarzyna Wasick dla Interii: Czułam, że muszę to zrobić. Wideo INTERIA.TV

- Nie nakładam na siebie presji, podchodzę do tego swobodnie, tak jak w Kazaniu. Trenuję pływanie od dwudziestu jeden lat, w kadrze jestem od dawna, więc doświadczenie robi swoje - mówi Kawęcki. W mistrzostwach Polski w Bydgoszczy nie wystąpił, ponieważ dochodził do siebie po infekcji, którą przeszedł po powrocie z zawodów Rosji. Pojawił się jednak na pływalni Astoria, by szykować się do startu w Abu Dhabi pod okiem swojego nowego szkoleniowca Pawła Wołkowa.

W kadrze, która poleciała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, znalazła się tylko jedna pływaczka - Katarzyna Wasick. Ona, podobnie jak Kawęcki, ma duże aspiracje medalowe, a w tym sezonie imponuje stabilną formą. Świetne występy w International Swimming League oraz mistrzostwach Europy, z których wróciła ze srebrem za występ na dystansie 50 m stylem dowolnym, dają nadzieję na walkę o podium. Nie powinien jej w tym przeszkodzić nawet drobny uraz, którego doznała w trakcie mistrzostw Polski.

Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na wygraną w wielkim finale plebiscytu As Sportu 2021? Jan-Krzysztof Duda 59% Anita Włodarczyk 41%

głosów: 15879





- Z moim zdrowiem już wszystko ok. Trochę odpoczęłam po startach w Bydgoszczy i skupiłam się na doszlifowaniu detali. Jestem zdrowa, zachowuję zimną krew i wiem, po co tutaj przyjechałam - komentuje Wasick.

W siedmioosobowej reprezentacji znaleźli się też pozostali finaliści igrzysk w Tokio - Jakub Majerski i Krzysztof Chmielewski. Nominację otrzymali również Kacper Stokowski, Paweł Juraszek i wracający do kadry Marcin Cieślak. Warszawianin świetnie czuje się w rywalizacji na krótkim basenie i też można go wymieniać w gronie kandydatów do medali. Na listach startowych figuruje z drugim czasem zgłoszenia na 100 metrów stylem zmiennym oraz czwartym na 100 metrów stylem motylkowym.

Polacy już od wtorku trenują w Etihad Arena - oddanej do użytku na początku tego roku hali mogącej pomieścić nawet 18 tysięcy widzów. Powstał tam specjalny, tymczasowy basen o długości 25 metrów, który będzie areną zmagań najlepszych pływaków świata. Start Polaków w mistrzostwach wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz firmy Arena, Variopool, Carolina Medical Center i MCC Medale.

- Abu Dhabi robi wrażenie na nas wszystkich. Jeszcze w poniedziałek idąc na trening słyszeliśmy odgłosy z testów Formuły 1. Basen jest świetny, a rano pływało mi się naprawdę dobrze. Jesteśmy bardzo podekscytowani i czekamy na starty. Mamy małą, ale naprawdę bardzo fajna ekipę pływaków. Wszyscy się wspieramy i przygotowujemy, żeby walczyć o jak najlepsze miejsca - opowiada Wasick.

Pierwsze medale mistrzostw zostaną rozdane już w czwartek. Zawody potrwają do wtorku, a w trakcie sześciu dni w Etihad Arenie rozdanych zostanie łącznie 46 kompletów medali. W międzyczasie w Abu Dhabi toczyć się będzie również rywalizacja w skokach do wody, skokach z wysokości i pływaniu długodystansowym.