Pomiędzy ostatnim spotkaniem w Wimbledonie, półfinałem z Amandą Anisimovą, a pierwszym w Cincinnati, z Marketą Vondrousovą, minął równy miesiąc. Aryna Sabalenka właśnie w Ohio wróciła do gry, przed nią kluczowa część sezonu, w której broni 4,5 tys. punktów. I być może pozycji liderki rankingu, choć dziś ma jeszcze olbrzymią przewagę nad Coco Gauff i Igą Świątek.

Białorusinka miała fatalne losowanie, mogło ono wyglądać tak: Marketa Vondrousova w drugiej rundzie, a przegrała z nią w Berlinie. Emma Raducanu w trzeciej, a męczyła się z nią podczas Wimbledonu. Leylah Fernandez (mistrzyni WTA 500 z Waszyngtonu) w trzeciej, później Madison Keys lub Jelena Rybakina, wreszcie Świątek w półfinale.

I początek taki był: Vondrousova wytrwała na równym poziomie niemal całego seta, Raducanu - całe spotkanie, które przegrała w tie-breaku trzeciej partii.

Nie doszło jednak do starcia z Fernandez, bo Kanadyjka została ograna przez Jessicę Bouzas Maneiro. I to właśnie Hiszpanka, tak jak w Australian Open, dostała znów możliwość gry z liderką rankingu. Osiem miesięcy temu mocno postraszyła Arynę, prowadziła nawet 5:2 w drugim secie, co było sporą sensacją. I wtedy 27-latka z Mińska zaczęła grać na swoim poziomie. Teraz taki prezentowała od pierwszej akcji.

WTA 1000 Cincinnati. Najkrótszy mecz Aryny Sabalenki w turnieju. Jessica Bouzas Maneiro walczyła w drugim secie

Vondrousova czy Raducanu były w stanie zagrozić Sabalence, bo świetnie serwowały. Innej opcji w meczu z nią po prostu nie ma. Jessica Bouzas Maneiro poczyniła ostatnio spore postępy, grała w ćwierćfinale w Montrealu, czwartej rundzie Wimbledonu, ale dziś przekonała się ponownie, jak wiele jej brakuje. Zwłaszcza w zakresie serwisu. A przynajmniej do chwili, gdy sama nie jest w stanie zaryzykować.

Aryna Sabalenka

W pierwszej partii Hiszpanka wygrała 3 z 9 piłek po pierwszym podaniu i żadnej z sześciu po drugim. Białorusinka od razu atakowała z returnu, przejmowała inicjatywę. Szybko odskoczyła na 4:0, seta wygrała 6:1. Sztab trenerski co chwilę podpowiadał coś Bouzas Maneiro, ale żadne zmiany nie pomagały. Sama rotacja, bez odpowiedniej mocy - to za mało na Sabalenkę.

W drugim secie wszystko zaczęło się jednak trochę inaczej. Sabalenka była już chyba trochę rozkojarzona, popełniała więcej błędów. Także na returnie, co spowodowało, że Hiszpanka wygrała pierwszego gema serwisowego w meczu, kończąc go akcją z trafieniem w zewnętrzną krawędź linii. A później drugiego. Aryna zaś trochę męczyła się ze swoją grą, choć w decydujących momentach serwis dawał jej jednak punkty. W końcu jednak przełamała Bouzas Maneiro, na 3:2, za moment było już 4:2. Mecz zmierzał ku końcowi.

I stało się to, co w Melbourne - Sabalenka sama wpuściła rywalkę do gry. Swoimi błędami, bo w drugim secie popełniła - tych bez presji rywalki, aż 21. A w pierwszym ledwie 4.

Hiszpanka wyrównała na 4:4, później objęła prowadzenie 5:4. I była o dwie piłki od wyrównania stanu meczu, przy równowadze. Nie bała się, "Vamos!" wykrzykiwane z boksu na nią działało.

Powtórzyła się jednak historia z AO, znów doświadczenie Aryny z takich końcówek wzięło górę. Wygrała dwa kolejne gemy i całe spotkanie: 6:1, 7:5.

To ona awansowała do ćwierćfinału.

Jessica Bouzas Maneiro

Aryna Sabalenka

