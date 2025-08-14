Partner merytoryczny: Eleven Sports

80 minut i koniec. Niedługa przygoda Sabalenki z czwartą rundą w Cincinnati. Znów ta Hiszpanka

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Mecz Aryny Sabalenki z Jessicą Bouzas Maneiro w czwartej rundzie WTA 1000 Cincinnati miał się zacząć na korcie centralnym w środę około godziny 15.30 lokalnego czasu. A zaczął się kilka godzin później. Ulewa przerwała wcześniejsze spotkanie Jannika Sinnera, Białorusinka musiała być w pogotowiu. I wyszła już pod wieczór, a przecież po niej miał na korcie centralnym zagrać jeszcze Carlos Alcaraz. Liderka rankingu WTA nie dała Hiszpanowi zbyt długo czekać. Choć mogła wszystko załatwić szybciej.

Aryna Sabalenka, Cincinnati 2025
Aryna Sabalenka, Cincinnati 2025Robert PrangeGetty Images

Pomiędzy ostatnim spotkaniem w Wimbledonie, półfinałem z Amandą Anisimovą, a pierwszym w Cincinnati, z Marketą Vondrousovą, minął równy miesiąc. Aryna Sabalenka właśnie w Ohio wróciła do gry, przed nią kluczowa część sezonu, w której broni 4,5 tys. punktów. I być może pozycji liderki rankingu, choć dziś ma jeszcze olbrzymią przewagę nad Coco Gauff i Igą Świątek.

Białorusinka miała fatalne losowanie, mogło ono wyglądać tak: Marketa Vondrousova w drugiej rundzie, a przegrała z nią w Berlinie. Emma Raducanu w trzeciej, a męczyła się z nią podczas Wimbledonu. Leylah Fernandez (mistrzyni WTA 500 z Waszyngtonu) w trzeciej, później Madison Keys lub Jelena Rybakina, wreszcie Świątek w półfinale.

    I początek taki był: Vondrousova wytrwała na równym poziomie niemal całego seta, Raducanu - całe spotkanie, które przegrała w tie-breaku trzeciej partii.

    Nie doszło jednak do starcia z Fernandez, bo Kanadyjka została ograna przez Jessicę Bouzas Maneiro. I to właśnie Hiszpanka, tak jak w Australian Open, dostała znów możliwość gry z liderką rankingu. Osiem miesięcy temu mocno postraszyła Arynę, prowadziła nawet 5:2 w drugim secie, co było sporą sensacją. I wtedy 27-latka z Mińska zaczęła grać na swoim poziomie. Teraz taki prezentowała od pierwszej akcji.

    WTA 1000 Cincinnati. Najkrótszy mecz Aryny Sabalenki w turnieju. Jessica Bouzas Maneiro walczyła w drugim secie

    Vondrousova czy Raducanu były w stanie zagrozić Sabalence, bo świetnie serwowały. Innej opcji w meczu z nią po prostu nie ma. Jessica Bouzas Maneiro poczyniła ostatnio spore postępy, grała w ćwierćfinale w Montrealu, czwartej rundzie Wimbledonu, ale dziś przekonała się ponownie, jak wiele jej brakuje. Zwłaszcza w zakresie serwisu. A przynajmniej do chwili, gdy sama nie jest w stanie zaryzykować.

    Tenisistka w białym stroju wykonuje uderzenie forehand podczas meczu na tle niebieskiego kortu i charakterystycznej tablicy W&S.
    Aryna SabalenkaDYLAN BUELL /Getty Images via AFPAFP

    W pierwszej partii Hiszpanka wygrała 3 z 9 piłek po pierwszym podaniu i żadnej z sześciu po drugim. Białorusinka od razu atakowała z returnu, przejmowała inicjatywę. Szybko odskoczyła na 4:0, seta wygrała 6:1. Sztab trenerski co chwilę podpowiadał coś Bouzas Maneiro, ale żadne zmiany nie pomagały. Sama rotacja, bez odpowiedniej mocy - to za mało na Sabalenkę.

      W drugim secie wszystko zaczęło się jednak trochę inaczej. Sabalenka była już chyba trochę rozkojarzona, popełniała więcej błędów. Także na returnie, co spowodowało, że Hiszpanka wygrała pierwszego gema serwisowego w meczu, kończąc go akcją z trafieniem w zewnętrzną krawędź linii. A później drugiego. Aryna zaś trochę męczyła się ze swoją grą, choć w decydujących momentach serwis dawał jej jednak punkty. W końcu jednak przełamała Bouzas Maneiro, na 3:2, za moment było już 4:2. Mecz zmierzał ku końcowi.

      I stało się to, co w Melbourne - Sabalenka sama wpuściła rywalkę do gry. Swoimi błędami, bo w drugim secie popełniła - tych bez presji rywalki, aż 21. A w pierwszym ledwie 4.

      Hiszpanka wyrównała na 4:4, później objęła prowadzenie 5:4. I była o dwie piłki od wyrównania stanu meczu, przy równowadze. Nie bała się, "Vamos!" wykrzykiwane z boksu na nią działało.

      Powtórzyła się jednak historia z AO, znów doświadczenie Aryny z takich końcówek wzięło górę. Wygrała dwa kolejne gemy i całe spotkanie: 6:1, 7:5.

      To ona awansowała do ćwierćfinału.

      Jessica Bouzas Maneiro rywalizowała z Emmą Navarro w pierwszej rundzie Roland Garros
      Jessica Bouzas Maneiro rywalizowała z Emmą Navarro w pierwszej rundzie Roland GarrosFRANCK FIFE / AFPAFP
      Kobieta w sportowym stroju, patrząca w górę z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytego niebieskiego obiektu sportowego.
      Aryna SabalenkaDYLAN BUELLAFP
      Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w CincinnatiAP© 2025 Associated Press

