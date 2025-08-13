Miliarderzy uciekli z piekła. To był thriller. Pierwsze trofeum sezonu zdobyte

Przez długie miesiące wydawało się, że PSG to futbolowa maszynka do wygrywania. Krajowy dublet i triumf w Lidze Mistrzów nie pozwalały myśleć inaczej. Ale potem przyszły Klubowe Mistrzostwa Świata i niespodziewana porażka 0:3 z Chelsea w finale.

Przed starciem o Superpuchar Europy bukmacherzy nie mieli jednak wątpliwości. W ich ocenie faworytem pozostawali paryżanie. Na taką optykę z pewnością wpłynął niedawny pogrom, jakiego piłkarze Tottenhamu doznali w towarzyskiej konfrontacji z Bayernem Monachium (0:4).

Superpuchar Europy. Fantastyczny finisz PSG. O wszystkim decydowała loteria

Już pierwsze minuty uzmysłowiły, że to nie będzie piłkarski spektakl pamiętany latami. Zgodnie z przewidywaniami optyczną przewagę osiągnęli mistrzowie Francji. Tyle że w żaden sposób nie potrafili tego przełożyć na boiskowe profity.

Kiedy po półgodzinie gry nadal utrzymywał się bezbramkowy remis, widzowie mieli prawo czuć się rozczarowani. Nie tylko samym rezultatem, ale i poziomem gry. Ale wkrótce potem padł pierwszy cios.

Prowadzenie objęli triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Europy. Najpierw uderzał Joao Palinha, ale refleksem popisał się Lucas Chevalier, kierując piłkę na poprzeczkę. Był jednak zupełnie bezradny przy dobitce Mickeya van de Vena.

Ekipa Luisa Enrique nie potrafiła odpowiedzieć przed przerwą. A niewiele brakowało, by do szatni schodziła z większa stratą. Po strzale głową Mohammeda Kudusa futbolówka trafiła w słupek. Dopiero po chwili okazało się, że pomocnik Tottenhamu znajdował się na niewielkim ofsajdzie.

Początek drugiej odsłony okazał się dla paryżan fatalny. W 48. minucie przegrywali już 0:2. Po miękkiej centrze z rzutu wolnego sam w okolicach narożnika pola bramkowego znalazł się Cristian Romero, uderzył lekko głową i po chwili fetował gola. Fatalnie w tej sytuacji interweniował debiutujący w nowych barwach Chevalier.

Piłkarze PSG nie mieli pomysłu na skuteczny odwet. Skierowali wprawdzie piłkę do siatki rywala (przymierzył Bradley Barcola), ale arbiter słusznie bramki nie uznał. Na pozycji spalonej przebywał w tej akcji Fabian Ruiz.

"The Spurs" pogubili się dopiero w końcówce. Do wyrównania doprowadzili gracze wprowadzenie z ławki rezerwowych. W 85. minucie kontaktowe trafienie zaliczył Lee Kang-in, a w czwartej minucie doliczonego czasu gry Gugliermo Vicario skapitulował po "główce" Goncalo Ramosa.

Dogrywka nie była przewidziana. Zgodnie z regulaminem arbiter zarządził od razu serię rzutów karnych. W loteryjnym rozdaniu lepiej wypadli paryżanie, triumfując 4:3!

Rzuty karne:

0:1 - Solanke

0:1 - Vitinha (nie trafił)

0:2 - Bentancur

1:2 - Ramos

1:2 - van de Ven (broni Chevalier)

2:2 - Dembele

2:2 - Tel (nie trafił)

3:2 - Lee

3:3 - Porro

4:3 - Mendes

Statystyki meczu PSG 2 - 2 Tottenham Hotspur Posiadanie piłki 69% 31% Strzały 12 12 Strzały celne 3 5 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 5 3 Ataki 101 69

Przed momentem Micky van de Ven otworzył wynik spotkania FRANCK FIFE AFP

Trener paryżan, Luis Enrique, ani przez moment nie przestawał wierzyć w triumf FRANCK FIFE AFP

Fani londyńskiego Tottenhamu długo byli pewni swego... MARCO BERTORELLO AFP

Ostatnie słowo należało do ekipy z Parc des Princes FRANCK FIFE AFP