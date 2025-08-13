Miliarderzy uciekli z piekła. To był thriller. Pierwsze trofeum sezonu zdobyte

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pierwsza zagadka sezonu 2025/26 rozstrzygnięta. Po 90 minutach piłkarze Tottenhamu remisowali z Paris SG 2:2 , choć jeszcze w trzeciej minucie doliczonego czasu gry byli na prowadzeniu. W serii rzutów karnych lepsi okazali się paryżanie, triumfując 4:3. Dzięki temu sięgnęli po Superpuchar Europy. Powetowali sobie w ten sposób porażkę w niedawnym finale Klubowych Mistrzostw Świata. Wizja hegemonii za katarskie miliardy wydaje się jednak zdecydowanie przedwczesna.

Pedro Porro (z lewej) kontra Desire Doue. Tottenham przystąpił do rywalizacji z PSG bez cienia respektu
Pedro Porro (z lewej) kontra Desire Doue. Tottenham przystąpił do rywalizacji z PSG bez cienia respektu ALESSIO MARINI PAP

Przez długie miesiące wydawało się, że PSG to futbolowa maszynka do wygrywania. Krajowy dublet i triumf w Lidze Mistrzów nie pozwalały myśleć inaczej. Ale potem przyszły Klubowe Mistrzostwa Świata i niespodziewana porażka 0:3 z Chelsea w finale.

Przed starciem o Superpuchar Europy bukmacherzy nie mieli jednak wątpliwości. W ich ocenie faworytem pozostawali paryżanie. Na taką optykę z pewnością wpłynął niedawny pogrom, jakiego piłkarze Tottenhamu doznali w towarzyskiej konfrontacji z Bayernem Monachium (0:4).

Superpuchar Europy. Fantastyczny finisz PSG. O wszystkim decydowała loteria

Już pierwsze minuty uzmysłowiły, że to nie będzie piłkarski spektakl pamiętany latami. Zgodnie z przewidywaniami optyczną przewagę osiągnęli mistrzowie Francji. Tyle że w żaden sposób nie potrafili tego przełożyć na boiskowe profity.

Kiedy po półgodzinie gry nadal utrzymywał się bezbramkowy remis, widzowie mieli prawo czuć się rozczarowani. Nie tylko samym rezultatem, ale i poziomem gry. Ale wkrótce potem padł pierwszy cios.

    Prowadzenie objęli triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Europy. Najpierw uderzał Joao Palinha, ale refleksem popisał się Lucas Chevalier, kierując piłkę na poprzeczkę. Był jednak zupełnie bezradny przy dobitce Mickeya van de Vena.

    Ekipa Luisa Enrique nie potrafiła odpowiedzieć przed przerwą. A niewiele brakowało, by do szatni schodziła z większa stratą. Po strzale głową Mohammeda Kudusa futbolówka trafiła w słupek. Dopiero po chwili okazało się, że pomocnik Tottenhamu znajdował się na niewielkim ofsajdzie.

    Początek drugiej odsłony okazał się dla paryżan fatalny. W 48. minucie przegrywali już 0:2. Po miękkiej centrze z rzutu wolnego sam w okolicach narożnika pola bramkowego znalazł się Cristian Romero, uderzył lekko głową i po chwili fetował gola. Fatalnie w tej sytuacji interweniował debiutujący w nowych barwach Chevalier.

    Piłkarze PSG nie mieli pomysłu na skuteczny odwet. Skierowali wprawdzie piłkę do siatki rywala (przymierzył Bradley Barcola), ale arbiter słusznie bramki nie uznał. Na pozycji spalonej przebywał w tej akcji Fabian Ruiz.

    "The Spurs" pogubili się dopiero w końcówce. Do wyrównania doprowadzili gracze wprowadzenie z ławki rezerwowych. W 85. minucie kontaktowe trafienie zaliczył Lee Kang-in, a w czwartej minucie doliczonego czasu gry Gugliermo Vicario skapitulował po "główce" Goncalo Ramosa.

    Dogrywka nie była przewidziana. Zgodnie z regulaminem arbiter zarządził od razu serię rzutów karnych. W loteryjnym rozdaniu lepiej wypadli paryżanie, triumfując 4:3!

    Rzuty karne:

    0:1 - Solanke

    0:1 - Vitinha (nie trafił)

    0:2 - Bentancur

    1:2 - Ramos

    1:2 - van de Ven (broni Chevalier)

    2:2 - Dembele

    2:2 - Tel (nie trafił)

    3:2 - Lee

    3:3 - Porro

    4:3 - Mendes

      Superpuchar Europy
      Finał
      13.08.2025
      21:00
      Zakończony po rzutach karnych
      Lee Kang-In
      85'
      Goncalo Ramos
      90+-4'
      Mickey van de Ven
      39'
      Cristian Romero
      48'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      PSG
      Tottenham Hotspur
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      PSG
      2 - 2
      Tottenham Hotspur
      Posiadanie piłki
      69%
      31%
      Strzały
      12
      12
      Strzały celne
      3
      5
      Strzały niecelne
      4
      4
      Strzały zablokowane
      5
      3
      Ataki
      101
      69
      Piłkarz w białym stroju drużyny Tottenham Hotspur świętuje zdobycie gola, klęcząc na kolanach i wyrażając silne emocje, a w tle widoczny jest pełen stadion kibiców oraz drugi zawodnik podbiegający z radością.
      Przed momentem Micky van de Ven otworzył wynik spotkania FRANCK FIFEAFP
      Trener tłumaczy strategię drużynie podczas przerwy w meczu piłkarskim, trzech mężczyzn w intensywnej rozmowie, jeden z nich ubrany w zielony strój bramkarski.
      Trener paryżan, Luis Enrique, ani przez moment nie przestawał wierzyć w triumf FRANCK FIFEAFP
      Trzech pełnych emocji kibiców energicznie dopinguje swoją drużynę na stadionie, wokół nich widoczne są flagi z emblematem klubu Tottenham Hotspur.
      Fani londyńskiego Tottenhamu długo byli pewni swego...MARCO BERTORELLOAFP
      Piłkarze klubu Paris Saint-Germain świętują zdobycie pucharu, bramkarz w zielonym stroju unosi trofeum do góry, drużyna i sztab cieszą się ze zwycięstwa, wszyscy mają medale na szyjach, w tle logo klubu.
      Ostatnie słowo należało do ekipy z Parc des PrincesFRANCK FIFEAFP

