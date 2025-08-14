Talent Mariny Łuczenko-Szczęsnej odkrył jej tata. Taka była jej droga do sławy

Marina Łuczenko urodziła się w Winnicy w 1989 roku, jeszcze na terenie ukraińskiej części ZSRR. Winnica jest dziś stolicą regionu w środkowej części Ukrainy. Piosenkarka nie miała jednak zbyt dobrej okazji jej poznać - gdy miała dwa lata, jej rodzice wyjechali z nią i jej bratem do Polski, by osiąść na dobre w kraju swoich przodków.

Marina Łuczenko-Szczęsna została odkryta przez ojca

Jej muzyczny talent odkrył tata, który sam był muzykiem. Dziewczynka uczyła się później w szkole muzycznej, w klasie fortepianu i ją ukończyła. W międzyczasie rodzice dbali o rozwój jej wokalnej kariery. Marina jeździła na przeglądy piosenki, wygrywała konkursy muzyczne i szukała dla siebie możliwości w telewizji w takich programach jak "Szansa na sukces" czy "Droga do gwiazd". Wystąpiła też w 2004 roku w eliminacjach do dziecięcego konkursu Eurowizji z piosenką "Sen".

W pewnym momencie myślała o karierze teatralnej. Wystąpiła w teatrze telewizji w spektaklu "Ballada o zabójcach", a później również grała w Teatrze Buffo i oczarowała samego Janusza Józefowicza - miała okazję zagrać rolę Julii w musicalu "Romeo i Julia", choć nie od razu ją dostała. W wywiadach reżyser opowiadał, że nie potrafiła zapłakać na zawołanie, co było kluczowe dla tej roli. Jej talent wokalny zrobił jednak na nim duże wrażenie. "Ona wokalnie była świetna. Wyglądała świetnie, tylko za mało była gotowa wtedy na to, żeby się aż tak otworzyć przed ludźmi, przed widzem, przed nami" - opowiadał Józefowicz w programie "WojewódzkiKędzierski".

Marina Łuczenko-Szczęsna wydała trzy płyty

Jak dotąd Marina Łuczenko-Szczęsna wydała trzy albumy studyjne - Hard Beat (2011), On My Way (2017) i Warstwy (2020). Zdaje się jednak, że powoli szykuje się na kolejny - jej nowa piosenka, "To co czuję", stała się w ciągu kilku dni sporym hitem.

Choć muzyka dała jej sporą popularność, to wybuch zainteresowania wokalistką przypadł na początek jej związku z Wojciechem Szczęsnym. Para poznała się w dość przypadkowy sposób. "Zobaczyłem w internecie zdjęcie Mariny. Okropnie mi się spodobała, zastanawiałem się, jak zdobyć jej numer telefonu. Jakoś mi się to udało. Trochę jednak musiałem o nią powalczyć. Nie ukrywam tego" - opowiadał w wywiadzie z "Vivą" piłkarz.

Marina nie interesowała się sportem i nie wiedziała, kim jest "ten Wojtek Szczęsny", który zaczął do niej wydzwaniać. Ten poprosił ją później o pomoc w pewnej sprawie związanej z jego kolegą, a potem od słowa do słowa udało im się przełamać barierę nieśmiałości i bardzo się sobie spodobali. Szczęsny oświadczył się jej po dwóch latach związku, a w 2016 roku para wzięła ślub w Grecji, unikając medialnego zamieszania.

