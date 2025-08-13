Ostatnia pogromczyni Świątek już za burtą Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu triumfuje

Dziewięć dni temu Clara Tauson przerwała serię zwycięstw Igi Świątek - w czwartej rundzie zrewanżowała się Polce za porażkę podczas Wimbledonu, ograła ją po 113 minutach walki 7:6 (1), 6:3. Awansowała w rankingu WTA na 15. miejsce, najwyższe w swojej karierze. A i tak do końca nie była szczęśliwa, bo po ograniu Świątek i Madison Keys wydawała się być największą faworytką do triumfu w Montrealu. Tymczasem w półfinale zaskoczyła ją Naomi Osaka.

W Cincinnati Dunka miała już też otwartą drogę do półfinału, bo akurat w jej ćwiartce faworytki przegrywały swoje spotkania dość często. Gdy ona wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła już z przełamaniem, Magda Linette dokończyła dzieła i wyrzuciła z turnieju singlowego Jessicę Pegulę. I to Polka czekała już na Tauson, a w ewentualnym ćwierćfinale: lepsza z pary Varvara Gracheva - Ella Seidel.

I Dunka to wszystko zepsuła.

WTA 1000 Cincinnati. Sensacja z udziałem Clary Tauson. Dziewięć dni po pokonaniu Igi Świątek

Tauson nigdy do tej pory ze starszą z sióstr Kudiermietowych jeszcze nie grała, ale i tak była zdecydowaną faworytką. Jedno trzeba podkreślić: Rosjanka spisuje się ostatnio znacznie lepiej niż na podobnym etapie sezonu rok temu. Ten rok zaczynała w ósmej dziesiątce rankingu WTA, teraz zaś jest 35. i z Magdą Linette zagra o rozstawienie w US Open. Niemniej w jej przypadku wciąż brakuje spektakularnych wyników, bo jeden ćwierćfinał turnieju WTA 250 to wciąż mało.

28-letnia zawodniczka odbija to sobie w deblu. Wspólnie z Elise Mertens grały w finałach tysięczników w Madrycie i Rzymie, miesiąc temu wygrały Wimbledon. Kudiermietowa już jest czwartą deblistką świata.

Weronika Kudiermietowa Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Ostatnio w singlu jest jakby lepiej, w Montrealu była już dość blisko pokonania Coco Gauff, w Cincinnati wyeliminowała Belindę Bencic.

W starciu z Tauson w pierwszym secie byłą jednak trochę bezradna na returnie, może nie licząc gema otwarcia. Jedno przełamanie wystarczyło Dunce do wygrania 6:3.

W drugim prowadziła już 2:0, ale Rosjance udało się te straty bardzo szybko odrobić. Więcej breaków już nie było, doszło więc do tie-breaka. Tauson prowadziła w nim 4:3, ale nie wytrzymała presji. Straciła cztery punkty z rzędu, dwa ostatnie po własnych podaniach. I wpędziła się w kłopoty.

Te kłopoty wynikały też z jej stanu zdrowia - dwukrotnie korzystała z pomocy medycznej, wydawało się nawet, że lada chwila złoży sprzęt i skreczuje. Wytrzymała jednak, choć Kudiermietowa przełamała ją na 3:2. Gdy Rosjanka prowadziła 5:3, a Dunka miała serwować, z nieba lunęło. Prowadząca to spotkanie Marta Mrozińska musiała zarządzić przerwę.

Nic już się jednak nie zmieniło, choć obie miały 2,5 godziny wolnego czasu. Rosjanka wygrała 3:6, 7:6 (4), 6:4. I Clara Tauson pożegnała się ze zmagania WTA 1000 Cincinnati.

Clara Tauson MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Weronika Kudiermietowa Bai Xuefei/Xinhua via AFP AFP

Pewny awans Clary Tauson do półfinału turnieju w Montrealu. WIDEO Associated Press © 2025 Associated Press