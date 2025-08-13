Ostatnia pogromczyni Świątek już za burtą Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu triumfuje
Godzinę po tym, jak Iga Świątek rozpoczęła swoje spotkanie z Soraną Cirsteą na Grandstandzie, do boju o czwartą rundę WTA 1000 w Cincinnati ruszyła w zaległym starciu Clara Tauson. Dunka miała świetne ostatnie turnieje, w Waszyngtonie doszła do ćwierćfinału, w Montrealu - do półfinału. I pokonała po drodze samą Igę Świątek. W środę w Ohio też była zdecydowaną faworytką, choć po drugiej stronie siatki znalazła się mistrzyni Wimbledonu, ale ta deblowa. Mecz zakończył się sporą niespodzianką, którą trochę tylko opóźniła nagła ulewa.
Dziewięć dni temu Clara Tauson przerwała serię zwycięstw Igi Świątek - w czwartej rundzie zrewanżowała się Polce za porażkę podczas Wimbledonu, ograła ją po 113 minutach walki 7:6 (1), 6:3. Awansowała w rankingu WTA na 15. miejsce, najwyższe w swojej karierze. A i tak do końca nie była szczęśliwa, bo po ograniu Świątek i Madison Keys wydawała się być największą faworytką do triumfu w Montrealu. Tymczasem w półfinale zaskoczyła ją Naomi Osaka.
W Cincinnati Dunka miała już też otwartą drogę do półfinału, bo akurat w jej ćwiartce faworytki przegrywały swoje spotkania dość często. Gdy ona wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła już z przełamaniem, Magda Linette dokończyła dzieła i wyrzuciła z turnieju singlowego Jessicę Pegulę. I to Polka czekała już na Tauson, a w ewentualnym ćwierćfinale: lepsza z pary Varvara Gracheva - Ella Seidel.
I Dunka to wszystko zepsuła.
WTA 1000 Cincinnati. Sensacja z udziałem Clary Tauson. Dziewięć dni po pokonaniu Igi Świątek
Tauson nigdy do tej pory ze starszą z sióstr Kudiermietowych jeszcze nie grała, ale i tak była zdecydowaną faworytką. Jedno trzeba podkreślić: Rosjanka spisuje się ostatnio znacznie lepiej niż na podobnym etapie sezonu rok temu. Ten rok zaczynała w ósmej dziesiątce rankingu WTA, teraz zaś jest 35. i z Magdą Linette zagra o rozstawienie w US Open. Niemniej w jej przypadku wciąż brakuje spektakularnych wyników, bo jeden ćwierćfinał turnieju WTA 250 to wciąż mało.
28-letnia zawodniczka odbija to sobie w deblu. Wspólnie z Elise Mertens grały w finałach tysięczników w Madrycie i Rzymie, miesiąc temu wygrały Wimbledon. Kudiermietowa już jest czwartą deblistką świata.
Ostatnio w singlu jest jakby lepiej, w Montrealu była już dość blisko pokonania Coco Gauff, w Cincinnati wyeliminowała Belindę Bencic.
W starciu z Tauson w pierwszym secie byłą jednak trochę bezradna na returnie, może nie licząc gema otwarcia. Jedno przełamanie wystarczyło Dunce do wygrania 6:3.
W drugim prowadziła już 2:0, ale Rosjance udało się te straty bardzo szybko odrobić. Więcej breaków już nie było, doszło więc do tie-breaka. Tauson prowadziła w nim 4:3, ale nie wytrzymała presji. Straciła cztery punkty z rzędu, dwa ostatnie po własnych podaniach. I wpędziła się w kłopoty.
Te kłopoty wynikały też z jej stanu zdrowia - dwukrotnie korzystała z pomocy medycznej, wydawało się nawet, że lada chwila złoży sprzęt i skreczuje. Wytrzymała jednak, choć Kudiermietowa przełamała ją na 3:2. Gdy Rosjanka prowadziła 5:3, a Dunka miała serwować, z nieba lunęło. Prowadząca to spotkanie Marta Mrozińska musiała zarządzić przerwę.
Nic już się jednak nie zmieniło, choć obie miały 2,5 godziny wolnego czasu. Rosjanka wygrała 3:6, 7:6 (4), 6:4. I Clara Tauson pożegnała się ze zmagania WTA 1000 Cincinnati.