Aktualna mistrzyni Australian Open grała z byłą mistrzynią Wimbledonu pięć razy, Madison Keys wygrała trzy z tych potyczek. W tym chyba tę najważniejszą w Melbourne, gdy w czwartej rundzie pokonała Kazaszką po trzysetowej batalii, a później poszła za ciosem. Ograła Elinę Switolinę, Igę Świątek, wreszcie Arynę Sabalenkę - i odniosła największy sukces w karierze.

Jelena Rybakina prezentuje się jednak ostatnio lepiej od Amerykanki, było to widać już po przenosinach z trawy na twarde korty. Choć wciąż bywa niestabilna w sytuacjach, gdy rywalkom uda się odwrócić losy spotkania. Tak było w Waszyngtonie, gdzie wygraną z Leylah Fernandez w półfinale miała podaną na tacy. I tak było w półfinale w Montrealu, gdzie też właściwie już nikt nie stawiał na Victorię Mboko. W obu prowadziła i serwowała po awans. Wtedy ta odporność mentalna Kazaszkę zawodziła. A jej rywalki po kolejnych spotkaniach cieszyły się z tytułów.

WTA 1000 Cincinnati. Aryna Sabalenka już czekała na rywalkę. Dwie wielkoszlemowe mistrzynie grały trzysetową batalię

W Cincinnati Rybakina stoczyła już dwa trzysetowe boje, w obu wygrała decydujące partie 7:5, najpierw z Renatą Zarazuą, później z Elise Mertens. Źle zaczynała, przegrywała pierwsze sety, zbierała masę uwag od Stefano Vukova, który znów siedzi w jej boksie. I odwracała losy rywalizacji. Minęły dwa dni i... sytuacja się powtórzyła.

Mecz odbył się na Grandstandzie, bo na centralnym obiekcie Aryna Sabalenka w tym czasie rywalizowała z Jessicą Bouzas Maneiro. I choć Białorusinka zaczęła niemal pół godziny później, to skończyła mecz z dużym zapasem. Pokonała Hiszpankę 6:1, 7:5 - czekała już na kolejną rywalkę.

Jelena Rybakina w meczu z Madison Keys MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Po pierwszej partii bliżej rewanżu z nią za finał AO była Keys. Powiedzieć, że nie było to imponujące spotkanie, to mało. W tym pierwszym secie obie popełniły po 28 niewymuszonych błędów. Keys w pierwszym gemie miała aż pięć break pointów, Rybakina się wybroniła. Sama zaś wykorzystała piątą szansę na przełamanie w drugim gemie - i odskoczyła na 2:0. Amerykanka odrobiła później straty, dotarły do tie-breaka. W nim zaś zmieniały strony przy stanie... 6:0 dla Madison. Gdy Rybakina wyrzuciła tę ostatnią piłkę w aut, zła ruszyła w kierunku ławki. Obroniła trzy setbole, w końcu jednak skapitulowała.

Drugi set był bardzo podobny, znów przełamanie dla Kazaszki, za chwilę re-break. A później oczekiwanie na tie-break. Tym razem do niego nie doszło, w dziewiątym gemie Rybakina skorzystała z błędów Keys: podwójnego błędu, a później returnu w taśmę. Seta wygrała 6:4.

Została więc trzecia partia, w której Keys nie była już sobą. Po trzecim gemie, została przełamana (2:1 dla Rybakiny), usiadła na ławce, po chwili poprosiła o pomoc medyczną. Miała sprawdzane ciśnienie, ale wróciła do gry. Przegrała jednak tę blisko 2,5-godzinną batalię 7:6 (3), 4:6, 2:6. I to Rybakina zagra z Sabalenką, choć sama o tym nie wiedziała. - A chcesz wiedzieć? - zapytał ją konferansjer prowadzący rozmowę na korcie. No i wtedy usłyszała, że to liderka rankingu.

Rozwiń

W piątek czeka nas więc wielki hit, zapewne w południowej (czasu polskiego) sesji. Sabalenka z Rybakiną ma bilans 7:4, ale w ostatnich siedmiu potyczkach to jednak 3:4. W czerwcu mierzyły się w Berlinie, Rybakina miała w tie-breaku trzeciego seta cztery piłki meczowe, prowadziła 6-2. I przegrała go 6-8. - Czeka nas kolejna bitwa - zapowiedziała.

Madison keys Minas Panagiotakis AFP

Jelena Rybakina Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP AFP

Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w Cincinnati AP © 2025 Associated Press