W zaległym meczu Polskiej Hokej Ligi JKH GKS Jastrzębie pokonało przed własną publicznością Energę Toruń 3:2. Losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund spotkania.

Gospodarzy wyprowadził na prowadzenie już w szóstej minucie Arkadiusz Kostek, wieńcząc bramką grę w przewadze Jastrzębia. Minutę później gola na 2:0 zdobył Radosław Nalewajka.

W 16. minucie pierwszej tercji to Energa wykorzystała przewagę liczebną, a skutecznością wykazał się Dienis Sierguszkin.



Do remisu doprowadził w 18. minucie trzeciej tercji Mateusz Zieliński. Dwie sekundy przed końcem Jastrzębianie wydarli jednak zwycięstwo, za sprawą drugiego trafienia Nalewajki.

Wygrana pozwoliła ekipie Jastrzębia umocnić się na trzeciej pozycji w tabeli. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego przewaga GKS-u nad Cracovią wynosi cztery punkty.

"Pasy", by wywalczyć miejsce na podium, musiałyby wygrać dwa pozostałe spotkania, licząc przy tym na dwie porażki Jastrzębia. Co ciekawe, w ostatniej kolejce dojdzie do bezpośredniego starcia obu tych ekip.

Zaległy mecz 41. kolejki: JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Bramki: 1:0 Kostek (6.), 2:0 Nalewajka (7.), 2:1 Serguszkin (16.), 2:2 Zieliński (58.), 3:2 Nalewajka (60.)

Kary: GKS - 6; Energa - 12 min



Widzów 500