W wieku 79 lat zmarł Alfred Wrzeski, 45-krotny reprezentant Polski w piłce ręcznej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

Alfred Wrzeski był trenerem zespołów ligowych w Polsce i Grecji, długoletnim działaczem polskiej federacji - poinformował ZPRP.



Reklama

Trzykrotnie wystąpił w mistrzostwach świata, a kadrze narodowej grał w latach 1960-67.

Po zakończeniu kariery pracował jako trener m.in. w Pogoni Zabrze, Doukas Ateny, GAS Kilkis Saloniki i Zgoda Ruda Śląska.

Był w przeszłości wiceprezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, szefem Śląskiego ZPR. Koordynował pracę szkoleniową w Śląskiej Federacji Sportu.

Piotr Girczys