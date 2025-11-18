GOG Handbold - Orlen Wisła Płock w 8. kolejce Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 20 listopada 2025 godz. 18:45uż 20 listopada dojdzie do pojedynku 7. kolejki EHF Champions League 2025/26, w którym zmierzą się GOG Håndbold i Orlen Wisła Płock. Duńczycy z GOG, mimo ambitnych występów, jak dotąd w fazie grupowej zapisali 3 zwycięstwa i 4 porażki, co daje im 6 pkt i wymaga kolejnych dobrych wyników, by myśleć o awansie. Z kolei Wisła Płock prezentuje się nieco lepiej - 4 zwycięstwa i 3 porażki, co przekłada się na 8 pkt na koncie i 3. miejsce w tabeli grupy. Obie drużyny wiedzą, że stawka jest wysoka: zwycięstwo może znacząco przybliżyć je do fazy pucharowej, więc w Svendborgu czeka nas zacięta walka o każdą bramkę! Zapraszamy na relację na żywo.