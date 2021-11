DO JEDNEJ BRAMKI. Święcicki: Jeśli Messi dostanie Złotą Piłkę, to będzie to największy skandal od 2010 roku. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W najnowszym odcinku programu "Do jednej bramki" gośćmi Pawła Ciszka byli Paulina Czarnota-Bojarska, Dominik Guziak i Mateusz Święcicki. Dziennikarze rozmawiali m.in. o plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza roku 2021. Czy Robert Lewandowski jako pierwszy Polak sięgnie po Złotą Piłkę?



"Do jednej bramki" w każdy poniedziałek NA ŻYWO o 12:00 w Interii i na platformie Polsat Box Go.