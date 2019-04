Dariusz Żuraw (Lech) przed meczem z Legią Warszawa. Wideo

- Skoro nie mamy Christiana (Gytkjaera - przyp. red.), to Timur (Żamaletdinow - przyp. red.) jest pierwszym wyborem i ma szansę pokazać, że ściągnęliśmy go właśnie po to, aby strzelał gole. Mam nadzieję, że się z tego wywiąże - powiedział trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw przed meczem z Legią Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy.