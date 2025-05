Iga Świątek dotarła do stolicy Włoch w weekend. Miała odrobię czasu na relaks, pochwaliła się m.in. wspólną fotografią ze swoją przyjaciółką Mają Chwalińską zrobioną podczas spaceru po Rzymie. Od niedzieli wiceliderka rankingu rozpoczęła przygotowania na korcie do obrony tytułu i zdobycia czwartego w sumie trofeum na terenie Italii. Oprócz ubiegłego sezonu, Polka triumfowała w tej lokalizacji także w 2021 i 2022 roku. 23-latka trenowała w minionych dniach m.in. z Wiktorią Azarenką i Ons Jabeur.

Pierwsza z nich to zawodniczka gospodarzy, notowana obecnie na 82. miejscu w rankingu. W sezonie 2024 należała do składu włoskiej ekipy, która triumfowała w rozgrywkach BJK Cup, uznawanych za drużynowe mistrzostwa świata. Druga zaś to reprezentantka Armenii, aktualnie plasująca się na 38. pozycji. Teoretycznie to Awanesian przystępowała do pojedynku w roli faworytki, ale bilans bezpośrednich starć przemawiał z kolei za Cocciaretto. Tenisistka z Italii prowadziła w zestawieniu H2H 2-1, w dodatku wygrała ich dwa dotychczasowe spotkania rozegrane na korcie ziemnym. Zapowiadała się ciekawa rywalizacja na Grand Stand Arena o to, która zawodniczka zmierzy się z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie.