Burza wokół Marciniaka. Boniek zabrał głos. Ostre słowa po hicie Ligi Mistrzów

Rewanżowy mecz pomiędzy Interem a Barceloną przejdzie do historii jako jedno z najlepszych spotkań w historii Ligi Mistrzów . W ciągu 120 minut na San Siro kibice przeżywali prawdziwą huśtawkę emocji. Od 2:0 dla gospodarzy, po 2:3 dla FC Barcelony. Katalończycy już witali się z gąską, jednak ich marzenia pogrzebał Francesco Acerbi , który w doliczonym czasie gry doprowadził do wyrównania, a ostateczny cios w dogrywce zadał Davide Frattesi.

Tym samym to włoska ekipa tuż przed północą cieszyła się z awansu do finału. Zrozpaczeni wicemistrzowie Hiszpanii na czele z Hansim Flickiem od razu zaczęli podważać pracę sędziego, którym był Szymon Marciniak. - Każda sytuacja z kategorii pięćdziesiąt na pięćdziesiąt podejmowana była na korzyść Interu. To czyni mnie smutnym. Myślę, że Gerard był faulowany przy wyniku 3-3. Sędzia miał wpływ na wynik, ale nie możemy szukać wymówek - mówił niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej.