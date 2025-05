Koszmar Barcelony i teraz takie wieści o Lewandowskim. A zbliża się mecz z Realem

Już w niedzielę 11 maja o godzinie 16:15 FC Barcelona podejmie Real Madryt w ostatnim El Clasico w sezonie 2024/25. Dziennikarz Javi Miguel z dziennika "AS" właśnie podał informację odnośnie tego, czy kibice "Dumy Katalonii" będą mogli spodziewać się Roberta Lewandowskiego w podstawowym składzie na to spotkanie. Polski napastnik dopiero co wyleczył kontuzję mięśniową, której nabawił się w spotkaniu z Celtą Vigo.