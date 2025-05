Był bliski zakończenia kariery. Mistrz świata wrócił do formy, znów wśród najlepszych

Cellfast Wilki Krosno kapitalnie zaczynają sezon. Rosnąca "Potęga ze Wschodu" jako jedyna jest niepokonana w lidze. W drugiej kolejce wygrali także z faworyzowaną Fogo Unia Leszno. To dobry sygnał, pokazujący, że zespół Grzegorza Leśniaka jest świetnie przygotowany do sezonu.

Był bliski końca kariery. Teraz jest w świetnej formie

Jeszcze rok temu o tej samej porze Kenneth Bjerre nie miał żadnego klubu. Był jedynie na tzw. Kontrakcie warszawskim, czyli umowie bez aneksu, dzięki uprzejmości Unii Tarnów. Kontuzji doznał jednak Dimitri Berge, a to spowodowało, że klub sięgnął po doświadczonego Duńczyka.

Okazało się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Kenneth Bjerre z automatu stał się jednym z liderów drużyny. Notował bardzo dobre rezultaty, czym zaskarbił sobie sympatię kibiców i zdobył zaufanie działaczy. Dzięki temu zdecydowali się dać mu kontrakt na przyszły sezon.

Wilki Krosno zrealizowały prawdziwy hit transferowy

Jeśli Duńczyk utrzyma tak świetną formę, to Wilki mogą powtórzyć wariant z 2022 roku, kiedy sprawili olbrzymią niespodziankę i awansowali do PGE Ekstraligi. Obecnie to drużyna, która nie ma słabych punktów, czym zaskakuje rzeszę ekspertów.